Českolipské ANO se drolí, ze čtyř zvolených zbývá poslední zastupitelka

Po Liberci a Semilech jde o další město, kde ANO čelí vnitřním problémům. Původně druhé nejsilnější straně v České Lípě tak v zastupitelstvu zbyl jediný člen, který je straník. Hnutí přitom v komunálních volbách v roce 2014 ve městě získalo čtyři mandáty v 25členném zastupitelstvu. Místostarostku Alenu Šafránkovou ale už dříve vyloučilo.

„Uvnitř ANO se nekomunikovalo, navíc se vynášely informace z našich schůzí ke koalici, bylo tam vnitřní pnutí. Už jsem toho měl dost,“ vysvětluje důvody odchodu zastupitel Zdeněk Ježák. Sám patřil mezi nejhlasitější kritiky kroků radnice, připadalo mu ale, že hnutí ANO se tak ve městě nechová.

Ježák: Přednost před městem dostalo spojenectví na kraji

Naplno se to projevilo poté, co sám přednedávnem navrhl odvolat starostku České Lípy Romanu Žateckou (ČSSD) pro neschopnost a chyby v řízení města. Místní organizace ANO se od Ježákova návrhu distancovala, protože jej prý neprojednal s ostatními. Proti odvolání starostky byla i Ježákova stranická kolegyně Jitka Volfová. To byla prý poslední kapka.

„Je fakt, že chuť opustit jejich řady ve mně zrála asi dva roky, ale tímhle to vyvrcholilo. Nejde, aby opozice nechávala koalici dovládnout a s kritikou začala až měsíc před volbami. Přednost před Českou Lípou dostalo spojenectví s ČSSD na Libereckém kraji,“ kritizuje Ježák.

Naráží tím na fakt, že zatímco v České Lípě jsou ANO a ČSSD političtí protivníci, v krajské vládě spolu vládnou. Jitka Volfová je zároveň náměstkyně hejtmana a zastupitelka v České Lípě, Romana Žatecká pak koaliční zastupitelka. Podle Ježáka převládla loajalita Volfové ke starostce nad kritikou jejích kroků v České Lípě.

„ANO v České Lípě není opozice“

Stejně hovoří i Pavla Procházková. I ona podala rezignační dopis a již řady ANO opustila. „ANO v České Lípě není opozice. Vůbec jim nejde o město. Teď, když budu nezávislá, se můžu rozhodovat svobodněji. Budu s mým kolegou pokračovat v kritice koalice,“ dosvědčuje Procházková.

Jitka Volfová na dotaz MF DNES uvedla, že komunální politika musí být založena na práci pro občany města, a ne na plané destrukci bez podložených argumentů. Je prý třeba se dohodnout.

„Sice s některými kroky vedení města také nesouhlasím, ale nemá smysl starostku a radu města odvolávat rok před volbami. Místní organizace Česká Lípa se jednoznačně dohodla, že budeme respektovat volby a mandát od voličů,“ uvádí Volfová.

Ježákovo a Procházkové opuštění strany považuje za normální věc, která se děje ve všech partajích. „Oni patřili k takovému tomu nejhlasitějšímu a kritickému křídlu. Často neměli své argumenty podložené. A svou rezignaci mi pouze oznámili, žádná diskuse ani vyjasnění postojů neproběhlo,“ konstatuje Volfová.

Krajský předseda: Rezignujte na mandát

Podle krajského předsedy ANO Jaroslava Knížka by teď oba zastupitelé měli rezignovat i na svůj mandát a přenechat místo náhradníkům. Jejich křesla jim prý vyneslo právě hnutí ANO, které ale teď opustili. Bez něj by je prý jako neznámé tváře nikdo nezvolil.

„I já, kdybych byl zvolen a chtěl vystoupit z ANO, tak přenechám místo náhradníkům. Ale nutit je k tomu nebudeme,“ reaguje Knížek.

Oba zastupitelé shodně vysvětlují, že nechtějí odcházet od rozdělané práce.

„Chceme dokončit, co jsme načali. Řešíme tu například kauzu společného dopravního podniku města a BusLine nebo kauzu nového koupaliště, což jsou tak spletité věci, že pokud by místo nás přišly nové tváře, tak se za ten rok, co jim bude zbývat, v té problematice ani nezorientují,“ vysvětluje Zdeněk Ježák.