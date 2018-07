Řidiče postihl mikrospánek, dodávka plná cigaret sjela do řeky

Mikrospánek přemohl řidiče dodávky, který jel po silnici do Železného Brodu. S autem plným cigaret vyjel mimo cestu a to se pak ze svahu převrátilo přes střechu do ledové řeky Jizery. Tam zůstalo stát na kolech.