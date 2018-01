Balonky přinesly vzkaz z Německa, Ostašov ho poslal dál

Na baloncích plněných heliem se už na svou cestu rozletěl. „Snad nám ho někde nad Ukrajinou nesestřelí,“ vtipkoval při nafukování člen spolku Ladislav Haidl.

Vzkaz s přáním úspěšného nového roku přiletěl z Německa na dvou baloncích, ale Ostašovští neponechali nic náhodě vypustili pro jistotu hejno tvořené hned sedmi balonky. „My tady v Ostašově děláme věci pořádně,“ prohlásil Haidl.

Zásilka se ukrývá v pouzdru od doutníku a obsahuje vzkaz ve třech jazycích a kontakt na spolek. Krom toho odeslali členové spolku poštou balíček autorům vzkazu, který přiletěl z Německa.

„Poslali jsme jim ho zpátky a k tomu připojili pár slov o sobě včetně informace o tom, že i my jsme poslali svůj balonkový vzkaz,“ zmínila předsedkyně spolku Pavla Haidlová.

Psaní uletělo šest set kilometrů

Psaní z Německa uletělo za dva dny zhruba šest set kilometrů. Ke dvojici tvořené bílým a modrým balonkem byl připevněný pohled a na něm přání šťastného a úspěšného roku 2018 s několika podpisy a adresou v německém Rottenburgu, městě, které se nalézá v oblasti Schwarzwaldu nedaleko od Stuttgartu.

„Pohled odesílali na Silvestra a v Ostašově se objevil druhý lednový den. V té době foukal vítr, proto asi doletěly balonky tak daleko,“ podotkla Haidlová.

Trasu, po níž se balonky na sever Čech dostaly, obestírá tajemno. „Bylo by to minimálně šest set kilometrů, pokud by však letěly ideální přímou trasou,“ dodala Haidlová.