Přání z Německa letělo stovky kilometrů, našel ho myslivec u Liberce

„Mezi našimi lidmi je i jeden myslivec. Když jezdívá Ostašovem, rozhlíží se po polích, zda neuvidí nějakého zajíce. Při jedné z cest zahlédl cosi podivného a když se šel podívat, nalezl dva zčásti splasklé balonky,“ vylíčila předsedkyně spolku Pavla Haidlová.

Trasu obestírá tajemno

Ke dvojici tvořené bílým a modrým balonkem byl připevněný pohled a na něm přání šťastného a úspěšného roku 2018 s několika podpisy a adresou v německém Rottenburgu, městě, které se nalézá v oblasti Schwarzwaldu nedaleko od Stuttgartu.

„Pohled odesílali na Silvestra a v Ostašově se objevil druhý lednový den. V té době foukal vítr, proto asi doletěly balonky tak daleko,“ podotkla Haidlová.

Trasu, po níž se balonky na sever Čech dostaly, obestírá tajemno. „Bylo by to minimálně šest set kilometrů, pokud by však letěly ideální přímou trasou,“ dodala Haidlová.

Nápad neznámých Němců se Ostašovským zalíbil a rozhodli se, že jej nenechají jenom tak bez odezvy. „Na schůzi spolku jsme se dohodli, že pohlednici odešleme v obálce zpět na adresu, která byla na jejím rubu uvedena. Zároveň jsme se vyfotili a zašleme do Německa spolu s pohlednicí i náš snímek a informace o nás, aby si v Německu udělali obrázek o tom, kdo jsme,“ prozradila Haidlová.

Spolek naváže na tradici

Zároveň se ostašovští spolkaři dohodli, že nepřeruší pomyslný řetěz a i oni pošlou někam do neznáma jejich pozdrav.

„Máme balonky s motivem našeho spolku, tak je naplníme heliem a vypustíme. Napíšeme k tomu povídání o tom, jak jsme sami našli balonky se vzkazem a tak je i my posíláme dál. Kdo ví, třeba je někdo taky objeví, pošle nám náš vzkaz zpátky a sám bude další v řadě, kdo balonky vypustí,“ poznamenala Haidlová.

„Je to podobné jako posílat po vodě vzkaz v lahvi, akorát že tohle poselství přiletí vzduchem,“ myslí si Haidlová.