Zákaz vstupu dětem. Hotely dostaly pokuty za diskriminaci

„Klidné prostředí pro relaxaci zmiňovala zaměstnankyně hotelu jako důvod pro vyloučení dětí z ubytování,“ vysvětlila uloženou pokutu Jana Jelínková, vedoucí tiskového oddělení České obchodní inspekce (ČOI).

„Bez ospravedlnitelného, legitimního důvodu není možné v žádném případě zakázat vstup či vyloučit ze služby nebo prodeje zboží osoby podle věku,“ doplnila Jana Jelínková.

Hotel se proti pokutě odvolal. Ústřední inspektorát ČOI ale sankci potvrdil a již je pravomocná. Hotel pokutu zaplatil.

Hotel stále nerad ubytovává děti

I dnes ale tým hotelu vidí raději hosty bez malých dětí. Jen na to na svých webových stránkách upozorňuje diplomatičtěji: „Rádi bychom Vás požádali o respektování našeho přání ubytovávat děti starší deseti let a vytvářet tak pro Vás jedinečné místo plné klidu a ničím nerušeného odpočinku. Prostor hotelu byl navržen tak, aby uspokojil především potřeby dospělých.“

Případné návštěvníky s dětmi hotel „odrazuje“ výčtem překážek, které stojí v cestě spokojené rekreaci s dětmi - žádný dětský koutek ani kočárkárna. Žádné přebalovací pulty, postýlky a stoličky. Příkré schody bez výtahu. Okna velmi nízko nad zemí bez zábradlí (nebezpečí pádu). Žádné dětské menu ani možnost objednání poloviční porce. Horká a hluboká vířivka.

Pro hotel je to podnikatelský záměr. Spousta lidí totiž na takto zaručený klid slyší a jezdí kvůli němu. Zdaleka to nejsou jen starší páry.

Podle manažerky hotelu Anny Jelínkové jsou to i rodiče malých dětí, co sehnali hlídání a přijeli se zotavit z koloběhu starostí péče o potomka. Klid vyhledávají třeba i ti, co se učí na zkoušky.

„Takoví lidé jsou rádi, že neslyší křičet své dítě a nestojí o to, aby tam kvílelo ani cizí,“ vysvětluje Anna Jelínková. „Máme mnoho ohlasů od lidí, co jsou rádi, že u nás mají opravdu klid. Vrací se nám spoustu stálých klientů, co za námi jezdí hlavně proto. Spousta lidí přijede a ani o tom neví a pak jásají,“ přiblížila manažerka hotelu.

Hotel se podle ní snaží rodičům své zaměření vysvětlit. Doporučuje i hotely orientované přímo na rodiny s dětmi.

„Pokud nepomůže ani odrazování, rodinu s menšími dětmi samozřejmě ubytujeme. Nechceme mít problémy se zákonem. Ale všechno je to o lidech a respektu,“ domnívá se Anna Jelínková.

Hotel v Příchovicích se bude soudit

Pokutu deset tisíc korun od ČOI kvůli stejnému problému zaplatil i luxusní jizerskohorský Wellness Hotel V nebi. Své služby nabízí v Příchovicích. Sankci ale bude rozporovat u soudu.

„Nejde nám o deset tisíc. Chceme se ale vyvarovat toho, že by nás obchodní inspekce navštěvovala a pokutovala opakovaně. Pak by nám mohla uložit pokutu až tři miliony korun,“ řekla provozní hotelu Alena Malá.

Hotel se na svých webových stránkách označuje jako romantický. Upozorňuje na to, že se specializuje na relaxační a lázeňské pobyty vysokého standardu a je jen pro dospělé.

„Česká obchodní inspekce nám řekla, že diskriminujeme děti, zejména jejich rodiče pro pohlaví rodič,“ uvedla provozní Malá. Hotel ale takové nařčení odmítá.

„Jsme malé zařízení o třinácti pokojích zaměřené nejen na ubytování, ale i na poskytování relaxačních služeb. Podobně jako lázně. Nejsme proti dětem, ale kvalitní služby pro ně nejsme schopni zajistit. Jsme uzpůsobeni náročnějšímu unavenému klientovi. Tak nás také lidé vnímají a většina naše zaměření oceňuje,“ uvedla Alena Malá.

Malý hotel podle ní nemá možnost rozdělit relaxační zóny, oddělit sauny nebo bazének pro děti.