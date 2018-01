Bedřichov bude mít moderní skiareál, pozemky už nepatří restituentům

Dlouhých šestadvacet let žili provozovatelé lyžařských areálů v Bedřichově v nejistotě. Pozemky pod sjezdovkami na Malinovce a Pastvinách byly v držení státu a jelikož se o ně hlásili různí restituenti, nesměl je stát prodat. Skiareály tudíž nemohly investovat do svého rozvoje a značně zastaraly. Teď je tomu konec.

Restituenti se pozemků vzdali a nově je za téměř 28 milionů korun získal provozovatel vleků TJ Bižuterie spolu s Bedřichovem. Dohromady obdrželi noví vlastníci přes 14 hektarů půdy. Podle výkonného ředitele TJ Bižuterie Pavla Bažanta se společnost snažila získat pozemky od roku 1992.

„Dříve jsme je nemohli koupit kvůli soudním sporům a předběžným opatřením, jelikož tu byly nároky restituentů. Jenže najednou žádný restituent nebyl, zmizela tak předběžná opatření a my jsme požádali o odkup těch pozemků. Vyšlo to, ale trvalo to rok,“ popsal Bažant.

Zastaralé zasněžování i vleky

Podle něj teď začnou vyjednávání o tom, jak by se areál mohl zmodernizovat. Dlouho se do něj totiž neinvestovalo. Je tu nedostatečné umělé zasněžování, některé vleky pamatují 80. léta minulého století. Provozovatel ale zatím nebyl konkrétnější v tom, co vše by zde mělo vzniknout. „Teď je otázkou, jak rychle vše půjde,“ dodal Bažant.

Ten již dříve sdělil, že do pozemků, o které se vedou spory, neinvestují. „Nebudeme dělat nové rozvody, nové zasněžování, dokud se to nevyřeší,“ uvedl před dvěma lety.

„Není to problém jenom náš, ale to je problém celého regionu a obcí, kterým utíkají zákazníci. Ubytovatelé, restaurace, všichni to cítí. Podle studií, které máme, připadá na jednu korunu utracenou v lyžařských areálech sedm korun utracených někde jinde. Bohužel s tím neumíme nic udělat,“ podotkl tehdy Bažant.

Bedřichov chce zabránit spekulacím

Obec investovala 9 milionů do 3,2 hektaru pozemků. Koupila je od soukromníků. Podle starosty Bedřichova Petra Holuba proto, aby zabránila možným spekulacím.

„Navíc jsme měli informaci, že TJ Bižuterie nemá tolik finančních prostředků, aby odkup sama zvládla,“ řekl Holub. Hlavním důvodem je však investice do budoucnosti.

„Většina lidí zde participuje ať už přímo, nebo nepřímo na cestovním ruchu a pro dlouhodobější pobyt je pro turisty hlavní zázemí pro sjezdové lyžování. Chtějí areál příjemný pro rodiny s dětmi. Vše záleží především na provozovateli, ale my můžeme například provozovat parkoviště, nebo se podílet na dalším zázemí. To by mohlo v budoucnu přinést investice také do našeho rozpočtu,“ vysvětlil starosta.

Holub dodal, že peníze na odkup pozemků šly přímo z rozpočtu obce. „Prodali jsme nějaké naše pozemky, které v podstatě ležely ladem a nepřinášely nám žádný zisk,“ doplnil Petr Holub.