V Berzdorfském jezeře v Sasku jsou paraziti, způsobují svědivou vyrážku

Cerkáriová dermatitida alergické kožní onemocnění vyvolané průnikem larev (cerkárií) ptačích motolic do kůže

do vody se uvolňují cerkárie z vodních plžů, volně plavou a do lidské kůže vnikají při koupání, cílovým hostitelem jsou pro cerkárie vodní ptáci

při kontaktu s kůží člověka do ní proniknou, nejsou v ní však schopny přežít, a tak po několika dnech hynou