Řidiče matou betonové bloky v odbočovacím pruhu na libereckém průtahu

„Málem jsem večer do betonu narazil, nečekal jsem to. Navíc to není dobře vyznačené. Člověk odbočí až těsně na sjezdu a může dostat smyk, neví, že může odbočit. Nepřijde mi to tam teď bezpečné,“ zmínil řidič Radek Čížek.

Výhrady má i státní policie. „Už jsme to probírali, zapotřebí je doladit dopravní značení, aby to pro řidiče bylo zřetelnější a čitelnější. Betony nejsou dobře vidět, měly by tam být směrové sloupky. Zvýraznit by se měl i sjezd na Jablonec. Odbočení je tam na poslední chvíli a řidič ho nečeká. Když odbočku nezná, nemusí ji trefit,“ je přesvědčen Vlastimil Malý z liberecké dopravní policie.

Most je v havarijním stavu, proto se policisté k nové dopravní úpravě nevyjadřovali. „Ředitelství silnic a dálnic už pracuje na doznačení,“ dodal Malý.



Most pochází z roku 1976. „Špatný stav krajních nosníků vyžaduje dopravní omezení na obou okrajích mostu,“ vysvětlila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

Rychlost se snížila na 70 kilometrů v hodině

Kvůli tomu se v odbočovacím pruhu objevila betonová vodicí stěna. Ve vnitřním levém jízdním pruhu nahradí dosavadní zákaz vjezdu nákladních vozidel zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 10 tun.

Zapotřebí bylo také snížit na mostě rychlost pro veškerý provoz na 70 kilometrů v hodině. Důvodem omezení je podle Ledvinové bezpečné odbočení vozidel ve směru od Turnova na Jablonec.

Zásadní rekonstrukci mostu ŘSD připravuje, začít má v roce 2020. Do té doby řidiče zpomalí sedmdesátka. „V současné době se rekonstrukce mostu a související dopravní opatření po dobu výstavby projektují,“ dodala Ledvinová.