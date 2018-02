Bezdomovec dostal osmnáct let vězení za znásilnění a pokus o vraždu

Krajský soud v Liberci poslal na osmnáct let do nejpřísnější věznice Jozefa Giňu za znásilnění a pokus o vraždu. Po odpykání trestu by se měl muž přesunout do detenčního ústavu. Verdikt není pravomocný.