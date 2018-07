Čeští kuchaři uspěli na prestižní soutěži v Singapuru s brzlíkem či líčky

Hlavní cenu, bronzovou sošku lva, si totiž potěžkal i šéfkuchař liberecké Hospody Domov Norbert Hojda.

„Je to obrovský úspěch, kterého si moc cením,“ svěřil se Hojda. Společně s ním byl v Singapuru i šéfkuchař pražské restaurace Avantgarde Petr Vlásek.

„Soutěž je každé dva roky, je strašně nákladná a záleží na tom, zda si tým může vůbec dovolit na ni jet. Její prestiž bych přirovnal k mistrovství světa. S Norbertem jsme už jednou v Singapuru byli, a to v roce 2010. Od té doby se nám to podařilo zase až nyní, po osmi letech. Není to pravidlo, aby se jezdilo pokaždé,“ přiblížil Vlásek.

Brzlík je u nás historicky známý, říká šéfkuchař

Singapurské klání se skládalo z několika kol. V jednom z nich národní týmy předváděly to nejlepší z oblasti teplé kuchyně. Připravit měly tříchodové menu.

Český předkrm obsahoval například terinu z halibuta a královského kraba, koláč ze zauzeného halibuta, raviolu ze žluté řepy nebo omáčku z raka. Na hlavní chod pak Češi použili telecí svíčkovou sous-vide, omáčku z foie gras nebo brzlík.

„Vybrali jsme suroviny, které jsou známější ve světě. Do meníčka jsme nejprve zakomponovali české suroviny. Jelikož předkrm musí být z ryby, zvolili jsme candáta, protože to je naše nejlepší ryba, se kterou se dá udělat zajímavé jídlo. Přeci jenom ve světě lidi candáta neznají, tak jsme se rozhodli, že půjdeme do mořských ryb,“ popsal Hojda a zároveň vyvrátil, že by některé suroviny či postupy byly v našich končinách netradiční, jak na první pohled mohou vypadat.

„Brzlík je tu historicky známý. Naše babičky z těchto věcí vařily běžně. Metoda sous-vide je pak maso dělané ve vodní lázni, tedy technologií, která je k masu šetrnější. Je to tažené pomalu, což je podobné, jako když se dřív zavařovalo ve vodě. Zavařovalo se i v sádle, dnes se v sádle konfituje. Všechno to má modernější názvy, ale jsou to staré způsoby.“

Kilo telecího za osm set, krab za dva tisíce

Horší je to s cenami jednotlivých surovin a jejich dostupností. „Telecí i královský krab, to jsou astronomické částky. V dnešní době, aby někdo dal osm set korun za kilo masa, je fakt hodně. Vykostěný krab se pak pohybuje kolem dvou tisíc za kilo,“ vysvětluje Vlásek. A Hojda ho doplňuje: „Suroviny na předkrm bych v Liberci horko těžko sháněl.“

Týmy si musely poradit i se studenou kuchyní a cukrařinou. Češi dohromady získali zlatou, stříbrnou i bronzovou medaili, což je katapultovalo do finále. V něm se potkali s týmy z Tchaj-wanu a Nového Zélandu.

„O celkovém vítězství rozhodlo až poslední kolo, kde má tým půl hodiny na to, aby sestavil tříchodové menu ze surovin, které se na místě dozví. Jídlo musíte uvařit pro padesát lidí za čtyři hodiny. Nemáte nic natrénováno, musíte to vymyslet během chvilky,“ přiblížil Vlásek.

Český výběr poskládal předkrm z lososa a mušlí, na hlavní chod pak použil hovězí líčka a hovězí roštěnou. Dezert byly jahody a kokosové pyré. S takto poskládaným menu česká reprezentace uspěla a získala hlavní cenu.