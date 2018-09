Liberec a Jablonec se bojí, že kvůli sporům o faktury nevyjedou autobusy

„Dostáváme do datové schránky různá sdělení, že dopravní podnik neproplácí firmě BusLine faktury. V některých dopisech je napsané, že když nebude dopravní podnik platit, tak může BusLine skončit okamžitě ze dne na den, což nás, samozřejmě, dost podstatně znepokojuje. Proto chceme od zástupců DPMLJ slyšet, co bude dál,“ řekl místostarosta Jablonce Miloš Vele.

Dopravní podnik neproplatil BusLine tři faktury. „BusLine si svévolně navýšil výši zálohové platby u ceny za dopravní výkon, aniž by to předem s někým konzultoval. Čili, dopravní podnik se drží toho, co bylo domluveno a zálohy posílá v původní výši. Upravené faktury se vrátily k doplnění,“ sdělil primátor Liberce Tibor Batthyány.

Hrozbu, že by BusLine přestal pro dopravní podnik jezdit v případě neuhrazení faktur ze dne na den, v Liberci nezaznamenali. „V Liberci zajišťuje BusLine jen čtyřicet procent městské dopravy, v Jablonci to je horší, tam jezdí BusLine všechno. Takže se snaží o různé hrozby. Nechci se ale k tomu víc vyjadřovat. Vše teď řeší právníci,“ dodal Batthyány.

Faktury s navýšenou cenou totiž nejsou jediné, které DPMLJ odmítá proplatit. Stejně tak nechce společnosti BusLine vyplatit přiměřený zisk, což činí ročně zhruba 30 milionů korun. Podle právníků, které si Liberec najal, ale může výplata přiměřeného zisku představovat nedovolenou veřejnou podporu.

BusLine přitvrdil a smlouvu vypověděl

BusLine ale přitvrdil a vypověděl DPMLJ smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti. Původně měla končit v prosinci 2019, teď mají autobusy pod hlavičkou BusLine přestat jezdit na konci ledna příštího roku.

„Důvod výpovědi byl společnosti DPMLJ sdělen v textu výpovědi a vzhledem k dlouholetému vztahu jej zatím nechceme medializovat,“ uvedla mluvčí BusLine Nikola Bradíková.

„Podle nás jde o časovanou bombu, která se musí co nejrychleji vyřešit. Z Liberce neustále slyšíme, ať jsme v klidu, že předčasná výpověď dopravní obslužnost nijak neohrozí, ale žádné konkrétní informace o tom, čím se bude na Jablonecku za pět měsíců jezdit a kdo bude ty autobusy řídit, nemáme,“ argumentuje primátor Jablonce Petr Beitl.

Výpadky BusLine chce dopravní podnik řešit pořízením autobusů v Německu.

„Chceme vidět, že ta smlouva z Německa je potvrzená. Máme v Jablonci nadefinovaný nějaký standard autobusů, ať už běžných, nízkopodlažních nebo na zemní plyn. To musí být dodrženo. Nechci se dožít toho, že sem přijedou patnáct let staré autobusy bůhví odkud a budou zajišťovat městskou dopravu,“ uvedl místostarosta Vele.

Jablonec spolu s Dopravním spolkem obcí Jablonecka se tak připravuje i na variantu, že se s BusLine domluví sám a umožní mu pro Jablonecko jezdit i po vypršení smlouvy. Jde přitom o opačný krok než v Liberci, který se chce spolupráce s BusLine už dlouho zbavit.

„Čím dříve se dopravní podnik od BusLine odstřihne, tím lépe. Navrhovali jsme smlouvu s nimi vypovědět už před čtyřmi lety, ale nebyla na tom politická shoda,“ uvedl náměstek libereckého primátora Jan Korytář.