Bývalý dobrovolný hasič zakládal požáry, prozradila ho fotka na Facebooku

„Je to náš bývalý člen. Před rokem jsme ho vyhodili na základě toho, že nechodil na odbornou přípravu a neúčastnil se výjezdů. Máme tady služby, které musíme dodržovat, a když máme výjezd a ten člověk tady není, tak nám chybí,“ potvrdil velitel dobrovolných hasičů v Dubé Zbyšek Stibor.

Žhář poprvé zaútočil 10. května v lese v katastru obce Tuháň - Dolní Dubová Hora, kde pak s požárem muselo bojovat pět hasičských jednotek. Dále pak hořelo například u Dubé, mezi Roprechticemi a Dražejovem nebo ve Ždírském dolu.

„Ze začátku jsme mysleli, že požáry zakládají turisti, kteří chodí po lese. Ale když v týdnu byly třeba čtyři požáry, tak nám to začalo být divné. Začali jsme si říkat, že to bude někdo z Dubé,“ přiblížil Stibor.

Bývalý hasiči nahrál na Facebook popálenou ruku

Třiadvacetiletého bývalé dobrovolného hasiče začali podezřívat v momentě, kdy na Facebook nahrál fotky popálené ruky.

„Na základě toho jsme si říkali, že by to mohl být on. Hlídali jsme ho, přidaly se Lesy České republiky i správce lesa. Lidi v okolí nám dávali echo, kam ten člověk zrovna jde.

Poslední požár založil žhář v sobotu 14. července. „Lidi ho viděli jít na Dubovou horu, tak jsme tam vyjeli a dopadli jsme ho. Udělali jsme okruh, takže neměl kam utéct,“ zakončil Stibor.

Přivolaní policisté muže převezli na policejní služebnu v Doksech, kde se ke všemu přiznal.

Vyšetřovatel muže obvinil z přečinu poškození cizí věci. „Na rozhodnutí soudu o vině a trestu si počká na svobodě, protože s policisty spolupracoval a vyšetřovatel u něj žádné důvody pro uvalení vazby neshledal,“ sdělila policejní mluvčí Ivana Baláková. Soud ho může poslat do vězení na jeden rok.