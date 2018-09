Liberec najímá za miliony experta na práci úředníků. Už dostal dva miliony

Odmítl totiž pracovat pod tehdy novým náměstkem odboru strategického rozvoje a dotací Janem Korytářem ze Změny. Přesto Vereščák dál pro radnici pracuje jako externí spolupracovník. Jeho služby si nakupuje především odbor majetkové správy města, který spravuje náměstek Tomáš Kysela (exANO).

Za poradenství a administraci různých dotačních projektů vyplatilo město Vereščákovi za poslední dva roky přes dva miliony korun.

Najímání externích pracovníků není na radnicích obecně ničím výjimečným. Většinou se tak děje v případě, kdy úřad nemá buď dostatečně erudovaného pracovníka pro vyřízení příslušné věci, nebo když jsou personální kapacity nedostatečné.

Projekty, které administroval Vereščák, by ale radniční úředníci zvládnout měli. Jde například o zpracování dotace na parkovací a navigační systém, na zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, na pořízení silniční meteorologie a podobně. Nejvíc fakturoval Vereščák za žádost na přeměnu amfiteátru v Lidových sadech na parkoviště, celkem za to dostal 125 000 korun.

Je to prasečina, říká náměstek Korytář

„Když to srovnám s tím, co berou úředníci tady na odboru strategického rozvoje, kteří mají tuhle práci dělat, tak mě opravdu mohou vzít všichni čerti. Nemám pro to jiný výraz než prasečina. Úředníci za tu samou práci berou třetinový plat,“ kritizuje náměstek Korytář.

Michal Vereščák se k celé věci odmítá vyjádřit. „Celou věc už jsem předal právníkům a víc k tomu uvádět nechci. Opravdu ne,“ řekl na dotaz MF DNES. Co přesně by právníci měli v této záležitosti řešit odmítl specifikovat.

Korytářovi ale vadí i to, že smlouvy na zakázky, které Vereščák pro město dělá, se neobjevily až na dvě výjimky v registru smluv. „Pan náměstek Kysela v tomto případě registr smluv úmyslně obchází. Zakázky jsou totiž záměrně děleny na malé částky do padesáti tisíc. Nemusí se tím tak ani zabývat rada města, protože do této částky o tom může volně rozhodovat příslušný náměstek,“ uvedl Korytář.

Podle Kysely jde ale jen o uměle vytvořenou kauzu. Vereščáka si prý vybral proto, že je vyhledávaným expertem. „Bohužel s výsledky odboru strategického rozvoje a dotací pana Korytáře, který by měl tyto projekty řešit, máme dlouhodobě špatné zkušenosti, a proto jsme šli vlastní cestou a na tyto projekty jsme si objednali uznávaného experta,“ zdůvodňuje Kysela s tím, že i u Korytáře se někdy najímajíexternisté na věci, které úředníci nestíhají nebo k tomu nemají příslušnou odbornost.

V sousedním Jablonci se snaží zaměstnat úředníky

Vereščáka obhajuje i primátor Tibor Batthyány. „Ano, pan Vereščák dostal od města doposud přes dva miliony korun, ale výše přiznaných dotací, které jsme díky němu získali, je víc než devadesát tři milionů. Zatímco odbor strategického rozvoje pana Korytáře se všemi úředníky získal v součtu dotace za tři sta milionů, což je značný nepoměr.“

V sousedním Jablonci nad Nisou si na administraci některých dotačních titulů rovněž najímají síly zvenčí. „Většinou se ale snažíme, aby to dělali naši úředníci. Jednak si tím zvyšují odbornost, a i pro nás je výhodné, když to dělají zaměstnanci magistrátu, kteří jsou u toho procesu od začátku do konce. Snažíme se je také kvůli tomu dobře zaplatit, aby nám je nestáhla soukromá sféra nebo někdo jiný,“ řekl primátor Jablonce Petr Beitl.