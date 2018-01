Bývalý voják obral lidi ve hře typu letadlo o 46 milionů, hrozí mu deset let

„Byl to kolega manžela a sliboval úrok až třicet šest procent. Bohužel jsme mu uvěřili, půjčili sedm set tisíc a o většinu přišli. Dostali jsme se tím do velkých problémů. Těžko ty peníze ještě uvidím,“ konstatuje jedenatřicetiletá žena na chodbě soudu.

Stala se jednou z obětí sedmatřicetiletého Jindřicha Zemana, kterého obžaloba viní z rozsáhlého podvodu. Podle obžaloby připravil celkem 76 lidí o téměř 46 milionů korun.

Muž sliboval, že peníze zhodnotí na burze

Muž sliboval lidem vysoké zhodnocení jejich úspor na burze. Jenže lidé netušili, že vlastně nastoupili do podvodné hry na principu „letadla“. V té se peníze vracejí jen prvním investorům, ostatní o ně přicházejí.

„Manžel potvrdil, že několik lidí z práce mu už půjčilo a peníze bez problémů dostali. I proto jsme v roce 2014 uvěřili. My jsme byli asi jedni z posledních,“ vysvětlila podvedená žena. Ze svých 700 tisíc dostala zpět jen 70 tisíc.

Jednotliví poškození z Liberce a dalších míst z celé republiky přišli nejen o desítky a stovky tisíc, ale i miliony korun. Mnozí si dokonce peníze ve vidině vysokého zhodnocení ještě vypůjčili. Jeden z poškozených půjčil muži v roce 2013 dokonce šest milionů. Zpět dostal jen polovinu. Další půjčil 3 miliony, obžalovaný mu z peněz získaných od ostatních věřitelů vrátil jako údajný výnos jen 300 tisíc. Další lidé nedostali zpět vůbec nic.

Čtyřicetiletý muž, který přihlížel soudnímu jednání, sloužil s obžalovaným v armádě a půjčil mu dva miliony. Jako údajný výnos získal necelých 900 tisíc korun. „Na začátku jsem mu opravdu věřil. Nebyl jsem sám. Lidi si na to i brali i půjčky. Hodně se jich ale pak dostalo do velmi nepříjemných situací. Já jsme měl naštěstí finanční rezervu,“ uvedl poškozený muž.

Muži hrozí desetileté vězení

Pokud soud vinu obžalovaného Zemana prokáže, může tohoto bývalého libereckého vojáka poslat až na deset let do vězení. Obžalovaný v přípravném řízení odmítl vypovídat. Popřel ale, že by se dopustil trestného činu a tvrdil, že šlo o rizikové investice do cenných papírů a lidé to věděli. Ani v pondělí nezaznělo nic na jeho obhajobu. Z jednání se omluvil.

Obžaloba tvrdí, že muž postupně vylákal peníze od prosince 2006 do 27. května 2015. Šlo o půjčky a lidem sliboval vysoké zhodnocení na burze. Ve svém okolí byl známý jako úspěšný burzovní investor, přitom ani k obchodování na burze neměl od České národní banky povolení.

„Poškozené úmyslně uváděl v omyl tím, že své podnikání lživě prezentoval jako dlouhodobě úspěšné, vysoce výdělečné a bezpečné. I když si byl na základně vlastní zkušenosti na začátku vědom toho, že není reálné očekávat slibovaný výnos, který by mu umožnil platit sjednaný úrok,“ uvedl státní zástupce Petr Hořín při čtení obžaloby.

První klienti byli vojáci

Muž sliboval úrok až 36 procent. Zpočátku byli jeho klienty vojáci, později jejich známí. Okruh lidí ochotných k půjčení peněz se rozrůstal. Zprvu měl muž ještě peníze na to, aby starším věřitelům vyplácel vysoké úroky. Ti, co takto vydělali, byli pak ochotní dát peníze znovu ke zhodnocení.

Obžalovaný opravdu s akciemi obchodoval, měl účet u Patria Finance. V průběhu vyšetřování však vyšlo najevo, že nikdy nedosahoval slibovaného zhodnocení.

Podle Hořína bylo z finančních toků zřejmé, že muž byl dlouhodobě prodělečný. „Zřejmé je i to, že v pozdějším období peníze, co mu lidé posílali, ani neinvestoval, protože potřeboval vyplácet úroky. Přesto se před klienty prezentoval tím, že je schopen vysoký úrok zaručit a že dlouhodobě vydělává,“ uvedl před časem státní zástupce Hořín.

Obžaloba tvrdí, že muž měl od lidí napůjčován 83 milionů, na údajných úrocích vyplatil zpět jen 37 milionů. „Zbytek použil pro sebe nebo na vyplacení jiných věřitelů,“ tvrdí státní zástupce Petr Hořín.