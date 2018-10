Lidé odmítají centrum pro drogově závislé. Bojí se, že přijdou o klid

Odpůrci centra se strachují o své děti. Prý si už nebudou moci hrát na ulicích, protože ty obsadí narkomani.

Obyvatelé jablonecké Střelecké ulice a okolí protestují proti plánu vybudovat na místě budovy, kde v minulosti sídlila firma SVED, multifunkční sociální centrum pro drogově závislé. Petici proti proměně lokality, která je dnes spíše skládkou, podepsalo 219 lidí.

Centrum se otevře závislým i jejich rodinám

Do centra za více než 9,3 milionu korun by měli docházet uživatelé drog. Na starosti ho bude mít nezisková organizace Most k naději. Její klienti tady najdou například poradenství, ale mimo jiné jim zde vymění použité injekční stříkačky za nové. Pro radu si sem ovšem mohou přijít i rodinní příslušníci drogově závislých a počítá se i s osvětovou činností, třeba s přednáškami pro školy.

Pozemek už je ve vlastnictví Mostu, organizace chce po kraji i po Jablonci shodný příspěvek téměř 235 tisíc korun. Zbytek zaplatí dotace z Evropské unie.

Jedna ze signatářek petice Marcela Rusnáková tvrdí, že území rozhodně není prošpikované drogami a že je to klidná čtvrť, kde bydlí spousta slušných rodin.

„Proto se nám nelíbí záměr umístit sem takové centrum. Budou se k nám stahovat problémoví lidé. Naše děti si hrají na ulicích a teď se s nimi budou potkávat. To by se přece nelíbilo nikomu, kdo má rodinu a děti,“ uvedla Rusnáková. Tu navíc rozzlobilo, že o záměru se lidé dozvěděli až z médií a že je o něm nikdo předem neinformoval.

„Nedostali jsme žádnou možnost do toho jakkoliv zasáhnout,“ podotkla obyvatelka dotčené čtvrti.

V ostatních městech problémy nejsou, ubezpečuje ředitel

To přiznává i odborný ředitel Mostu k naději pro Liberecký kraj Jiří Simeth. „Obešli jsme nejbližší sousedy objektu. Museli se k tomu vyjádřit už z principu v rámci stavebního řízení. Bylo to už v roce 2017. Uznávám, že jsme neobešli celé dotčené území, ale jsme diskuzi nakloněni a chápeme obavy a strach zdejších obyvatel,“ řekl Simeth.

Podle něj ale obavy z nějakého nekontrolovaného „nájezdu“ narkomanů nejsou na místě.

„Máme letité zkušenosti s podobnými centry, které jsou i v centrech měst. V Liberci je to v Rumunské ulici, v České Lípě naproti bytové zástavbě, v Mostě naproti školce. Nezaznamenali jsme žádnou stížnost. Jen jednou v Mostě někdo hodil na dětské hřiště stříkačky, ale po našem rozboru jsme zjistili, že jsou to inzulinové stříkačky a že někdo chtěl poškodit naše jméno. Rádi si s lidmi, kteří mají obavy, promluvíme, pozveme je do našeho centra a ukážeme, jak naše služby fungují,“ dodal ředitel.

„Ti lidé do těchto center chodí proto, že potřebují nějakou službu a nechtějí o ni přijít a tak se v nejbližším okolí chovají tak, jak mají. Navíc ta budova je v současnosti v takovém stavu, že pokud nebude renovována, tak spíše bude problémové lidi přitahovat. Ti se tam zabydlí a budou dělat problémy a nepořádek. To se ale nestane v momentě, kdy tam bude působit naše organizace,“ uvažuje Simeth.

Kritici centra také upozorňují na to, že se neuskutečnila žádná diskuze v době, kdy město pozemky Mostu k naději prodalo. To odmítá primátor Petr Beitl.

„Řídíme se zákony této země a přes ně jít nemůžeme. My jako samospráva nemáme žádnou páku na to, abychom tu činnost zastavili nebo zakázali. Veškerý městský majetek byl prodán zcela podle zákona o obcích,“ prohlásil primátor.