Bombardier rozšíří výrobu vlaků za miliardu a půl a přijme 600 lidí

„Jen za poslední roky jsme investovali tři sta milionů korun, postavili moderní laserové centrum, vybudovali svářecí školu, kde si zaučujeme nové zaměstnance. Nová investice za jeden a půl miliardy korun nám pomůže dál růst a je to velký milník v historii závodu,“ komentoval ředitel českolipského závodu Bombardier Transportation CR Kurt Lievens.

Železniční jednotky RER, které tu od letoška budou montovat, patří k nejmodernějším kolejovým vozidlům v Evropě.

„Jsou dvoupodlažní, umějí vyvinout rychlost 200 kilometrů v hodině a jsou oproti jiným soupravám nebývale luxusní. Díky svému nadčasovému designu jde o úplně novou dimenzi cestování,“ přiblížil výrobní ředitel českolipského Bombardieru Milan Pešek.

Kanadská firma dnes v České Lípě dává práci 1 100 lidem, desetinu z nich tvoří zahraniční pracovníci. Právě ti by mohli doplnit chybějící zaměstnance, trh práce totiž dostatečný počet kvalifikované pracovní síly nenabízí. Na Českolipsku je rekordně nízká nezaměstnanost 2,2 procenta.

Českolipský závod je dnes druhým největším výrobcem kolejových vozidel v Česku. Vzniká tu pět různých typů vlaků, jejichž skříně tu svařují a lakují.

Nejčastěji jde o jednotky pro francouzské státní dráhy, tedy dvoupodlažní vlaky Regio2N, jednotky Spacium nebo Omneo pro stejnojmenného dopravce. Montují se tu skříně vysokorychlostních vlaků M7 pro belgické dráhy.

Nejdéle vyrábí vlaky pro Německo

Nejdéle vyráběnými jsou jednotky Talent 2 a 3 pro německé Deutsche Bahn a rakouské dopravce. Spolu s novou zakázkou na vlaky RER už je kapacita závodu předem vyčerpána.

„Kapacita v České Lípě je naplněna na příštích pět let, nejsme schopni zvládnout víc zakázek. Jen v nevyřízených objednávkách máme tři sta třicet milionů korun. Loni jsme na trh dodali celkem pět set vozových skříní, letos to bude nejméně osm set,“ vypočetl Kurt Lievens.

Kuriózní ovšem je, že na českých železnicích vlaky sestrojené v Bombardieru nepotkáte. Zdejší trh je natolik malý, že se firmě nevyplatí kvůli dodávce několika málo kusů hlásit se do výběrových řízení. I to by se ale mohlo změnit.

Jihomoravský kraj nedávno vypsal soutěž na zajištění regionální železniční dopravy. Není vyloučeno, že se Bombardier pokusí se svými jednotkami Talent 3 uspět.

Bombardier si letos připomíná dvacet let od chvíle, kdy mu připadl českolipský závod. Shodou okolností je to letos sto let, kdy byla zdejší vagónka založena, tehdy pod názvem Severočeská vozovka a strojírna. Od té doby ze zdejšího závodu vzešlo 140 tisíc vagónů sedmdesáti různých typů vlaků do celého světa.

V roce 2017 firma dodala na trh vozidla v hodnotě 53 milionů eur, letos to bude v hodnotě 78 milionů eur. V minulosti vzešlo z českolipského závodu ještě 172 souprav pařížského metra, které se tu svářely od roku 2008 do roku 2016.