Česká Lípa se spojí s BusLine. Je to podvod, tvrdí kraj

O spojení rozhodli českolipští zastupitelé. V nově vzniklé společnosti s ručením omezeným bude mít město podíl 20 procent, 80 procent BusLine.

Záměr počítá s tím, že by společnost nazvaná Dopravní podnik města Česká Lípa (DPMČL) měla 20 autobusů a tři rezervní. Zůstal by tak zachovaný rozsah dopravní služby a nezměnily by se linky a ani trasování jízdních řádů.

„Město bude určovat, za jakou částku se bude jezdit.“

„Chceme udržet městskou dopravu na stejné úrovni, kterou mají naši občané dnes, a na kterou si nijak zásadně nestěžují. To je pro nás zásadní kritérium a druhým je, že město bude určovat, za jakou částku se bude jezdit. Pro naše občany se nic nezmění, my, jako město, budeme mít flexibilní městskou dopravu pod naší kontrolou,“ zdůvodňuje místostarosta Juraj Raninec (ODS).

Doposud jezdí v České Lípě BusLine na základě smlouvy, která ale na konci roku 2018 vyprší. Hledat nového dopravce by znamenalo vypisovat veřejnou soutěž, kde existuje reálné riziko, že se v ní neúspěšný kandidát odvolá k antimonopolnímu úřadu. Ten nevyniká rychlostí rozhodování v těchto sporech a hrozilo by tedy, že se nový dopravce nepodaří vybrat.

Město tak využije výjimku z povinnosti konat nabídkové řízení. Stačí splnit podmínku, že hodnota zakázky nebude větší než 2 miliony euro a jezdit jich bude maximálně 22 autobusů. Obě podmínky nově vzniklý podnik splní.

„Město i BusLine získají ve společném podniku dvě zásadní výhody. Stabilitu veřejné dopravy, která umožní kvalitní plánování v dlouhodobém časovém horizontu a zároveň flexibilitu. Tedy možnost reagovat na nové potřeby a možnosti v dopravě, včetně legislativních změn. Jen pro příklad, ještě nedávno bylo placení jízdného bezkontaktní kartou z říše snů a dnes to jde. Pokud bychom byli v režimu veřejné zakázky, velmi obtížně bychom se přizpůsobili a do smluv zasáhli,“ vysvětluje majoritní akcionář BusLine a předseda dozorčí rady Jakub Vyskočil.

Kraj je přesvědčen, že jde o podvod

Rozhodnutí českolipských zastupitelů se přesto mnohým kritikům nelíbí. Poukazují na fakt, že jde o obcházení zákona.

„Celá konstrukce podniku a jeho orgánů je nastavena velmi nestandardně, systém dvou jednatelů (jeden BusLine, jeden město), je nejkratší cestou k arbitráži, o smluvní pokutě pro město a rozhodčí doložce ani nemluvě. Město do nové společnosti vloží areál v Poříční ulici, ačkoli se dříve mluvilo pouze o nájemních smlouvách. Znamená to vyvedení majetku města a při konečném vyrovnání za několik let hrozí, že o něj město přijde,“ píší ve společném vyjádření Tomáš Vlček (Starostové) a Zdeněk Ježák a Pavla Procházková (exANO).

Že jde o podvod je přesvědčen i Liberecký kraj. Ten se prostřednictvím své rady už kvůli tomu obrátil na antimonopolní úřad, aby pakt města a firmy prošetřil kvůli podezření na porušení zákona o veřejných zakázkách.

„Podle našeho právního stanoviska, které jsme si nechali vyhotovit, je to obejití výjimky. Tu nemůže uplatnit společnost, v níž veřejnoprávní subjekt nemá většinu. A v tomto případě má město jen 20 procent,“ zdůvodňuje hejtman Martin Půta.

Podnět rozezlil radnici i BusLine

Podnět k antimonopolnímu úřadu rozezlil českolipskou radnici i BusLine.

„Nikdo mě o ničem neinformoval a podnět nám byl zaslaný půl hodiny před jednáním zastupitelstva. V normálně fungující společnosti je to tak, že si lidé společně sednou k jednacímu stolu a věci si vyjasní. To se nestalo, jde o jednostranný krok Rady Libereckého kraje,“ zlobí se starostka České Lípy Romana Žatecká (ČSSD).

Spolumajitel BusLine Jakub Vyskočil jde ve svých vyjádřeních ještě dál. Tvrdí, že Liberecký kraj se jen snaží zastřít, že sám nepostupuje při zadání veřejné dopravy v souladu se zákonem.

„Mám z toho pocit, že se zde hejtman chová spíše jako gubernátor Liberecké oblasti než hejtman. Sám obviněn z korupce při veřejné zakázce má teď starost o druhé… zajímavé. Pokud by chtěl hejtman něco doopravdy změnit, sešel by se s politickou reprezentací a jednal by, doporučoval a argumentoval,“ říká Vyskočil.

Návrh prošel nejtěsnější většinou

Při hlasování o zřízení společného dopravního podniku prošel návrh nejtěsnější možnou většinou 13 hlasů. Finální hlas přinesl koalici Jiří Wawrečka, zvolený za Piráty. Ti ho prý vyzývali, aby návrh koalice nepodpořil.

„Já nejsem Pirát, já za ně jen kandidoval,“ obhajoval svůj krok Wawrečka. „Já jsem před 40 lety napsal diplomku o dopravě v České Lípě, takže si myslím, že o tom něco vím. Rozhodl jsem se podle svého rozumu,“ dodal pro MF DNES.

Přestože společný dopravní podnik města a soukromé firmy je v Libereckém kraji novinkou, v rámci Česka nepůjde o premiéru. Ve veřejné dopravě působí společný podnik Comett Plus v Táboře. V oblasti komunálních služeb má společný podnik například AVE CZ a Ústí nad Labem.