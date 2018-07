Českolipská koalice hlasuje podle fixů. Jsou to jenom kývači, říká opozice

Pěkné dusno panuje nyní na českolipském zastupitelstvu. A to kvůli jedinému člověku. Pirát Petr Jeník proti sobě poštval téměř všechny. Na jednání si totiž bere obří růžovou fixu, kterou upozorňuje na fakt, že koalice hlasuje podle barvy fixy, kterou drží v ruce místostarosta.

„Půlka zastupitelů neví, o čem hlasuje. Nečtou materiály. Jedou jen podle barvy fixy. Pan Raninec má v ruce růžovou a když návrh nemá projít, zvedne ruku s ní a těch třináct lidí zmáčkne červené tlačítko proti. Když zvedne zelenou fixu, všichni hlasují pro,“ upozorňuje Jeník, který v zastupitelstvu nahradil Tomáše Martínka, jenž odešel do poslanecké sněmovny.

„Já si z toho dělám legraci, beru si ještě větší fixu, abych na to upozornil a aby si uvědomili, jak hloupě se chovají, že nehlasují podle svého přesvědčení.“

Opozice tvrdí, že si koalice platí představitele

V České Lípě vládne převahou jediného hlasu koalice ČSSD, ODS, Uděláme pořádek v České Lípě, z hnutí ANO vyloučená místostarostka Šafránková a s koalicí hlasující Jiří Wawrečka zvolený za Piráty. Dohromady mají těsných 13 hlasů. Jeník tvrdí, že aby se takto pestrá směsice osobností nerozhádala a vydržela vcelku, dostali její představitelé placené funkce, čímž si koalice zajišťuje jejich loajalitu.

Ostatně civilní zaměstnání koaličních zastupitelů to podle něj naznačují. Petr Novák za ODS je šéf příspěvkové organizace Kultura Česká Lípa, Tomáš Binder z ČSSD je manažerem příspěvkové organizace Sport Česká Lípa, Eva Vlastníková z ČSSD dělá mluvčí městské policie. Jeník si myslí, že jde nejen o střet zájmů, ale o ukázkovou formu politikaření.

„Místostarosta Raninec je nejzkušenější politik, věděl, že když rozdá placené funkce, budou poslušní. Tomu dal, tomu taky. A řídí si je pomocí fixky. Já s nimi ale tuhle špinavou hru nehraji,“ zlobí se Pirát.

Vlček: Jsou to jenom kývači

Jeníkovu teorii podporují i opoziční zastupitelé. Tomáš Vlček od Starostů pro Liberecký kraj dokonce tvrdí, že „fixková koalice“ občas hlasuje i proti svým členům a ti musejí se skřípěním zubů souhlasit.

„Jsou to jenom kývači, kteří se bojí, aby nepřišli o svá teplá místečka a hlasují podle barvy fixy. Takže když se třeba hlasuje o snížení příspěvku na festival Lípa Musica, sbormistr a zároveň zastupitel hlasuje pro. Sám sobě si sníží příspěvek,“ kroutí hlavou Vlček.

Místostarosta Juraj Raninec a jeho barevné fixy.

Místostarosta České Lípy Juraj Raninec (ODS) připouští, že fixy v zastupitelstvu občas použije. Prý proto, aby nepozorným zastupitelům připomněl, na čem se už dřív dohodli.

„Byl jsem poslanec a ve sněmovně se to dělá úplně stejně, byť ne pomocí fixů. Prostě někdy je situace nepřehledná a pakliže vidím v očích zastupitelů nejistotu, jak jsme se dohodli hlasovat, napovím jim fixou. Posledně jsem ji třeba nepoužil ani jednou. Pokud panu Jeníkovi vadí mé fixy, klidně je odložím a budu příště napovídat tak jako v parlamentu. Prst nahoru je pro, prst dolů proti a překřížené ruce zdržel se,“ uvádí místostarosta.

Vlastníková vidí fixy jako dobrou pomůcku

S fixami nevidí problém ani zastupitelka Eva Vlastníková (ČSSD). Dokonce je vidí jako dobrou pomůcku. „Veškeré připomínky, námitky nebo nesouhlasy si vyřizujeme při koaličních schůzkách. Tam také domlouváme, jak budeme hlasovat. Pak ovšem přijde mnohahodinové jednání, řada připomínek a pozměňovacích návrhů. Bývá složité tím vším projít a zachovat stálou pozornost. A právě pro tuto chvíli slouží barevné fixy jako pomůcka. Rozhodně to není tak, že by byl před námi návrh, o kterém jsme nemluvili, a stačilo vzít fix a my budeme hlasovat,“ vysvětluje sociální demokratka.

Právě ji nařknul Petr Jeník ze střetu zájmů, neboť pracuje na městské policii. Vlastníková oponuje, že má pro funkci kvalifikaci a v oboru pracuje 18 let. Polovinu své pracovní doby prý učí dopravní výchovu na dětském dopravním hřišti, k čemuž získala osvědčení od ministerstva dopravy.

Jeníkovy výpady pokládá zastupitelka za osobní mstu. „Pan Jeník si tímto vůči mně vyřizuje osobní nenávist. V době, kdy pracoval v médiích, jsem byla jeho nadřízená. Tehdy prakticky ze dne na den skončil, protože přes můj výslovný zákaz porušil etický kodex, což on dodnes nevydýchal,“ vrací úder Vlastníková.

Jeník však s jejímy slovy nesouhlasí. „Je to lež. Pracovní poměr jsem ukončil sám, po dohodě s krajským vedením, kterou jsem sám inicioval. Žádný vyhazov za porušování etického kodexu se nekonal. Ani nemohl. Etický kodex jsem neporušoval a vedení mi to tedy ani nikdy nevytýkalo.Po poradě s právním zástupcem zvážím další kroky, kterými se budu proti této lži bránit,“ uvedl zastupitel Petr Jeník.