Arogantní fracek, kecálek. Leták hází špínu na opozici v České Lípě

O učiteli Zdeňku Ježákovi (NaS) se v letáku píše, že je arogantní fracek, Pirát Petr Jeník je podle hanopisu vulgární samolibý kecálek, komunista František Chot se o sobě zase dočetl, že je aparátčík, který zneužil peníze města.

„Bránit se nebudu. Já věci, které nemají význam, nedělám. Kdo to dělá konkrétně, nevím, ale je celkem jasné, že jde o podporu současného vedení radnice a pokus roztříštit hlasy opozice tak, že navádějí lidi ke křížkování pár lidí z opozičních stran místo celé strany. Leták podporuje lidi z čela kandidátky ČSSD +ODS, nechce naštvat ANO, ale naopak drolí hlasy Živé Lípy, NaS, Pirátů a komunistů. Podsouvá lidem, aby nevolili celé strany s tím, že nedoporučí jejich lídry. A doplní je neškodným komparsem,“ tvrdí Petr Jeník.

Podobné letáky se objevily v České Lípě i před čtyřmi lety, kdy radily nevolit tehdejší radniční koalici. A TOP 09 se po volbách skutečně do zastupitelstva nedostala, Spolehnutí skončilo s jedním mandátem, Starostové se usadili do opozice.

Zastupitel Zdeněk Ježák v tom spatřuje aktivity současné ODS, kterou vede místostarosta Juraj Raninec.

„Je dobré si srovnat, koho to poškodilo minule a komu pomohlo. Koalici, Tomáše Vlčka, Kočandrleho to poškodilo, po zádech starostky Moudré pak vylezl právě Juraj Raninec, který napsal, že to byl právě on, kdo zatrhl její kandidaturu. Teď zase má vzniknout pocit, že ODS a ČSSD je nejlepší volba. Navíc, u všech máte vybrat ty dole, jen u těchto dvou stran jejich lídry,“ zamýšlí se Zdeněk Ježák.

Pamflety se objevily ve všech poštovních schránkách města, kdosi jich tedy nechal vytisknout přibližně 16 tisíc.

„Pravděpodobně to objednal a zaplatil nějaký bezdomovec jako minule. Jedná se celkem o drobné v poměru ke kampaním. Tisk patnácti tisíc takových letáků může vyjít na patnáct tisíc korun, roznos na deset tisíc. Nejde o nic, co by mělo kohokoli zruinovat a když někdo má koryto na městě za 70 tisíc čistého, tak za takový hnus klidně vydá 25 tisíc,“ zlobí se Petr Jeník.

Leták z České Lípy.

Komunistu Františka Chota leták označil za amnestovaného zloděje. Chot byl skutečně obžalován z vytunelování českolipského fotbalu v době, kdy patřil městu. Krajský soud v Liberci jej však pravomocně obvinění zprostil.

„Amnestie prezidenta republiky jsem nebyl nikdy účasten. Pokud by tomu tak bylo, tak bych byl ušetřen asi sedmiletého běhání po vyšetřovatelích a soudech. A jen tak na závěr, aparátčík, když to tak chce někdo nazývat, vlastně jsem,“ bere věc s humorem Chot.

Sám má podezření, že leták vydali představitelé současné koalice, nemá pro to ale důkazy.

Vedení města letáky neodsoudilo

Starostka Romana Žatecká a místostarosta Juraj Raninec roznos pomlouvačných letáků neodsoudili.

„Když to píší na Facebooku, tak to asi bude pravda, celý víkend jsem to na cyklostylu tiskl v tajném sklepení zámku v Horní Libchavě. Tohle dílko některých opozičních zastupitelů, kteří na sebe chtějí upozornit a udělat ze sebe obětní beránky, nebudu dále komentovat,“ řekl MF DNES místostarosta.

Romana Žatecká nebyla o moc sdílnější. „Nebudu se zabývat hlasem sociálních sítí, ani aktivitami, kterými se někteří ve volební kampani touží zviditelnit a být litováni, ani tím, proč jim jde na ruku deník, který patří Agrofertu a potažmo je podporovatelem politiky ANO 2011,“ rýpla si starostka.