Nová koalice v České Lípě hasí průšvih se zakázkou pro firmu BusLine

Zakázku s firmou BusLine podepsala v první den komunálních voleb končící rada města. Tendr ale nyní prošetřuje antimonopolní úřad, podle něj je vypsaný účelově tak, aby vyhrála tato konkrétní společnost.

„Smlouva je na 770 milionů korun. Dnes jezdí BusLine za 43 korun za kilometr, podle nové smlouvy dostane 58 korun, nárůst je tedy významný a smlouvu musíme prověřit,“ zdůrazňuje Jitka Volfová (ANO), budoucí starostka města.

Končící koalice znovu potvrdila správnost zakázky

Podle ní neměla rada pravomoc zakázku uzavřít, neboť její plnění přesahuje funkční období končící rady města. Dosluhující představitelé radnice ale přišli s právní analýzou, podle které jim zastupitelstvo tuto pravomoc delegovalo.

„Podle téhle logiky by vlastně rada města měla pravomoc uzavírat smlouvy klidně do roku 2300 s tím, že by byly platné. Takhle funguje jejich logika,“ kroutí nad analýzou hlavou Tomáš Vlček (NaS).

Představitelé nové čtyřkoalice také končící koalici zaslali výzvu, aby nečinila žádná jiná než nezbytná rozhodnutí až do svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva města. Ta na to ale příliš nedbala. Ještě ve čtvrtek se urychleně sešla, aby opětovně souhlasila s přidělením veřejné zakázky na provozovatele MHD firmě BusLine.

„Abychom zvýšili právní jistotu po tlacích, které jsou na členy rady činěny, hlasovali jsme znovu a rozhodli jsme stejně, protože víme, že je naší povinností zajistit službu MHD. Kdybychom se tak nechovali, vystavujeme se postihu za to, že bychom svojí nečinností přivodili městu škodu. Neděláme z MHD politické téma, to je dlouhodobě výsadou jiných,“ řekl k tomu končící místostarosta Juraj Raninec (ODS).

Starostka: Kritikům doporučuji prostudovat si zákon

Rada ve stále ještě starém složení se rovněž nechala slyšet, že vykonává své pravomoci v plném rozsahu i po ukončení funkčního období zastupitelstva až do zvolení nové rady obce.

„I v mezidobí od voleb do zvolení nového vedení je nutné řídit město a zákon jasně říká, že tak činí rada města. Kritikům postupu českolipské rady doporučuji prostudovat si zákon,“ uvedla odcházející starostka Romana Žatecká (ČSSD).

„Rozhodujeme i ve věci zajištění MHD, protože smlouva končí posledním dnem letošního roku. Toto rozhodnutí bylo nezbytné a nesneslo odkladu. Kdo tvrdí, že to počkat mohlo, ten hazarduje s tím, že prvního ledna neprojede zastávkami MHD v České Lípě už ani kolo,“ prohlásila Žatecká.

Představitelé stran, které uspěly ve volbách, ale konstatují, že její tvrzení je lživé. Smlouva s BusLine je platná od 1. dubna 2019. Mezi lednem a dubnem není jasné, kdo bude autobusy ve městě vypravovat.

„Není zajištěna doprava od 1. ledna… Není. Veřejně lžou,“ odmítl vyjádření města Tomáš Vlček (NaS).

„Tohle je typická ukázka zákulisního jednání, uzavřenosti radnice a politikaření. Tohle musíme odbourat. I proto jsem rád, že naše nová koalice nebude mít převahu jen jednoho hlasu a nestane se, že někdo přijde a ‚koupí‘ si něčí hlas,“ dodává k tomu Petr Jeník (Piráti).

Starostkou bude Jitka Volfová

Koaliční smlouva, kterou strany ve čtvrtek 18. října uzavřely, deleguje například personální obsazení vedení města a jeho rady.

Starostkou bude Jitka Volfová. Místostarosty se stanou Jaroslav Turnhöfer (Živá Lípa) a Martin Brož (ANO). V sedmičlenné radě města dále usednou ještě Roman Hejna a Martin Volf (oba ANO) a Michal Prokop a Štěpán Slaný (oba Živá Lípa).

Piráti a NaS zastoupení Petrem Jeníkem a Tomášem Vlčkem budou na jednání rady zváni jako hosté, budou mít poradní a kontrolní hlas. Svěří se jim například digitalizace městského úřadu.

Nová čtyřkoalice chce řídit město zcela jinak, než dosluhující spolek ČSSD, ODS a Uděláme pořádek. Chtějí například více zapojovat veřejnost do dění ve městě.

„Musíme chodit s náměty, bavit se s lidmi. Aby nedocházelo k podobným excesům, jako byla plánovaná výstavba bazénu v totálně nevhodné lokalitě, až se muselo přistoupit k referendu,“ vypíchl Jaroslav Turnhöfer.

Podpořit chtějí i vznik osadních výborů. V České Lípě dosud funguje jediný v Dobranově. „A je paradox, že Dobranov je nejzanedbanější částí České Lípy. Takhle vedení města naslouchalo občanům a reagovalo na jejich potřeby,“ zmínil Turnhöfer.