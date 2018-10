Děti v Lípě mají nové oddělení. Jsme jako středisko NASA, chválí primář

„Vybudovali jsme zde zcela novou intermediální jednotku, novorozeneckou jednotku, dále speciální místnost určenou pro fototerapii, izolaci a také sesternu s průhledem na novorozence,“ popsal technický a provozní ředitel nemocnice Jan Mencl. Oddělení má také nově laktační poradnu nebo nezbytné zázemí pro pacientky i lékaře a sestry.

V rámci rekonstrukce prošly obnovou rozvody elektrické energie, nové jsou rozvody medicinálních plynů, zařizovací předměty a klimatizační jednotky.

„Původní prostory již vzhledem ke svému stáří opravdu nevyhovovaly ani po stránce stavební, ani z pohledu současných moderních trendů v péči o novorozence, nezbytného zázemí pro matky, ani z pohledu zázemí zdravotníků,“ doplnil ředitel špitálu Pavel Marek.

Nové prostředí je čisté, vzdušné a moderní, shodují se sestry

„S rostoucím průměrným věkem rodiček stoupá i počet nezralých a nedonošených dětí. Velkou část tvoří děti narozené od 23. týdne výš. O takové novorozence se musíme umět postarat. Zrovna mně samotnému se nedávno stalo, že jsem byl u porodu dítěte, které vážilo 600 gramů. Pak nastává velké drama,“ podotkl primář pediatrie Josef Gut.

Podle něj jsou na všechny tyto případy dobře vybaveni. „Teď naše oddělení připomíná středisko NASA,“ dodal v nadsázce.

Sestry, které na novém oddělení slouží, si jej pochvalují. „Jsme tu teprve pár dnů, ale kvitujeme, že nové prostředí je čisté, vzdušné a moderní. Máme tu víc monitorů, na jednom velikém nástěnném třeba vidíme všechny srdeční tepy všech miminek, které nám tu leží, to dřív nebylo,“ svěřila se sestra Eva Astalošová.

Prostor JIP navazuje na nedávno zrekonstruované novorozenecké pokoje. Předcházelo tomu vybudování čtyř pokojů se sociálním zázemím pro maminky s dětmi, následované rekonstrukcí porodních sálů. Celé novorozenecké oddělení je teď kompletně v novém. Nemocnice tím reaguje i na zvyšující se počet porodů. Po uzavření porodnice v Rumburku jezdí ženy ze Šluknovského výběžku rodit právě do České Lípy.

Nové oddělení zaplatily z poloviny dary

Případů, kdy se dítě narodí s různými problémy, je přibližně 10 procent. „Jsme teď lépe připraveni zvládnout takové případy. Mohou být nezralé nebo nedonošené, takové končívají v inkubátorech. Mohou mít také nízkou hladinu cukru, jiné musíme vyživovat nebo jim dávat kyslík, další třeba trpí infekcemi. My to tady s nimi a jejich maminkami všichni prožíváme. Když se pak maminka přijde po pár letech s dítětem ukázat, třeba když už je ve školce, hodně z nás to tu obrečí. Štěstím, samozřejmě,“ svěřila se sestra Petra Červinková.

Vybudování nové novorozenecké JIP vyšlo nemocnici na 5 milionů, celou polovinu této cifry tvořily dary.

„Oslovili jsme s žádostí o příspěvek Liberecký kraj, ale i okolní města a obce. Kromě kraje přispěla města Česká Lípa, Doksy, Zákupy, Cvikov, důležité jsou také dary od menších obcí jako jsou Zahrádky, Luka, Dubnice, Horní Libchava, Kvítkov nebo Žandov. Přes sto tisíc jsme dokonce vybrali od našich zaměstnanců, kteří přispívali na benefičním plese,“ vyjmenoval ředitel nemocnice Pavel Marek.

„Vždy rád podporuji investice do nemocnice, které zlepšují kvalitu zdravotnictví v České Lípě a novorozenecká JIP je tím nejlepším příkladem,“ dodal Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro resort zdravotnictví.