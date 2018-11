Kvůli kontroverzní smlouvě za 770 milionů hrozí České Lípě pokuta

„Po prověření podnětu, který podalo Oživení a Transparency International, jsme se rozhodli zahájit správní řízení. Jedině to může odpovědět na otázku, jestli nebyla zakázka vypsána diskriminačně vůči jiným účastníkům,“ sdělil mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Švanda. Úřad podle něj musí rozhodnout nejpozději do šedesáti dnů.

O tom, jak v podobných věcech antimonopolní úřad rozhoduje, svědčí třeba podobná zakázka na dopravní obslužnost v Třebíči. Tam si město dalo do podmínek, že zájemce o zakázku musí mít zajištěno kryté parkovací stání pro své autobusy. Zadavatel se tím dopustil porušení zákona ve formě skryté diskriminace, neboť požadavek není legitimní a diskriminuje ty dopravce, kteří své garáže nemají. Třebíč za to dostala pokutu 1,5 milionu korun.

Pro to, že i českolipská zakázka mohla být diskriminační, hovoří například požadavek města, aby uchazeč doložil jmenný seznam řidičů, což je pro dopravce z jiných koutů republiky nesplnitelný požadavek. Uchazeč měl dále třeba zajistit jednou do roka akci s historickými autobusy. Těmi ale v regionu disponuje pouze BusLine.

Nabídku podaly jen dvě společnosti

Pochybnosti vzbuzuje i počet přihlášených firem do tendru. Nabídku podaly jen dvě společnosti: BusLine MAD Česká Lípa a společnost TD Bus. Vlastníkem druhé jmenované firmy ovšem byl až do 25. července 2018 Jakub Vyskočil, majitel holdingu BusLine. A právě BusLine zakázku nakonec vyhrál. „Lze oprávněně pochybovat o tom, že šlo o opravdu konkurenční nabídku,“ zpochybnilo zakázku Transparency International (TI).

Smlouvu na dalších deset let podepsala rada města. Představitelé hnutí PRO Českou Lípu (dříve Uděláme pořádek v České Lípě) se hlasování zdrželi, takže bod prošel jen díky hlasům ODS a ČSSD. Končící starostka České Lípy Romana Žatecká s médii již delší dobu vůbec nekomunikuje. Na dotaz odpověděl jen místostarosta Juraj Raninec (ODS).

„Očekával jsem to a vítám to. Postupovali jsme v souladu se zákonem a jsem přesvědčen o tom, že antimonopolní úřad rozhodne v náš prospěch. Pokutu neočekávám,“ vzkázal Raninec.

Ministerstvo může smlouvu zneplatnit

Podle právníka spolku Oživení Marka Zelenky nemůže antimonopolní úřad zasáhnout do soukromo-právních vztahů, takže pokuta je jediný nástroj, kterým disponuje.

„Smlouva už je uzavřena, takže do ní zasáhnout nemůžou. Jde jen o řízení o přestupku. Ale pokud dostane město pokutu, můžou se lidé ptát, kdo to způsobil a kdo je odpovědný. A případně se může vymáhat škoda na vinících,“ řekl Zelenka.

Šance, že kontroverzní smlouva s BusLine bude zneplatněna, však nadále existuje. Oživení a TI totiž podali společný podnět na ministerstvo vnitra k prošetření celé zakázky.

„Pokud by ministerstvo shledalo, že orgán obce překročil svou pravomoc, může správní žalobou domáhat zneplatnění celé smlouvy,“ vysvětlil Marek Zelenka.

Podle zastupitele České Lípy Tomáše Vlčka (NaS) musí město vyčkat na rozhodnutí ÚOHS a v případě udělení pokuty ji po vinících celé situace vymáhat. „Nemůžeme to nechat jen tak, nejde to prostě odmáznout s vysvětlením stalo se. Pokutu by samozřejmě město muselo zaplatit, takže by se musela udělat rozpočtová změna a peníze uvolnit z nějaké kapitoly. Tedy peníze, které pak budou jinde chybět,“ komentoval Vlček.