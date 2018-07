Českou Lípu hlídá služební pes Lancelot, oproti předchůdci je mrštnější

Osmiměsíční beauceron (čti boseron, pozn. red.) má doslova šlechtický titul. V rodokmenu má napsáno Lancelot z Husovy tvrze, což je jméno odkazující na chovatelskou stanici, kde se narodil. Majitelka mu familierně říká Lancy, přestože pes spořádá denně kilo syrového hovězího masa a roste doslova před očima.

„Ještě je to štěně, do plné služby se dostane v lednu. Ve dvou letech bude dvojnásobný, bude mít 45 kilo a 65 centimetrů v kohoutku. Zatím spolu chodíme na cvičák, kde se učí povely a hlavně kousat do figuranta v obleku,“ popisuje majitelka psa, městská policistka Lenka Gahlerová.

Lancelot je mrštnější než jeho předchůdce

I ona je u strážníků nová, slouží tu od května. Jako novou psovodku si ji vyhlédli, neboť s manželem chovají v Janově u Nového Boru beaucerony a ovčáky. Předtím Lenka pracovala jako obchodní zástupkyně, psům se však věnuje od patnácti let a jak sama říká, práce se jí teď stala koníčkem.

Poslední pes, který u městské policie sloužil - rotvajler Spike - skončil po nešťastném zranění kloubu na noze v psím důchodu. Beauceron Lancelot ho nahradí. Oproti rotvajlerovi má atletičtější tělo a je mrštnější.

Lancelot s psovodkou, městskou policistkou Lenkou Gahlerovou.

Strážníci ho chtějí nasazovat při hlídkové činnosti například v chatových a zahrádkářských koloniích nebo u nádraží. Lancelot totiž dokáže pachatele nejen odhalit, ale i vystopovat, dohnat a v krajním případě i zastavit. Nikdo se před ním neschová. Umí totiž takzvaně avizovat.

„Pokud je někdo schovaný ve tmě nebo za keřem, pes ho označí štěkotem. Hlásí, že je tam pohyb, o němž psovod nemusí ani vědět. Pro nás je to výhoda, že nemusíme vstupovat do míst, kde si nejsme jistí,“ vysvětluje psovodka.

Lancelota nejde přeučit

Výcvik psa je tvrdý. Beauceroni jsou totiž nevhodní pro začátečníky vzhledem ke své sloní paměti. „Co do ní jednou vložíte, to tam zůstane celý jeho život. Musíte být důslední. Už ho nejde přeučit. Proto je to pes jednoho pána,“ podotýká Gahlerová.

Kvůli způsobu výcviku už se dokonce sama stala terčem udání na městskou policii. V Novém Boru cvičila jiného beaucerona tak vehementně, že ji kolemjdoucí nařkl a udal z týrání zvířat.

„V té době jsem ještě sama nebyla strážnicí. Učila jsem psa povely, byl trochu neposlušný a já s ním prudčeji smýkla za obojek. V psím světě to nic neznamená, velká plemena se tak cvičí. Ale ten pán si myslel, že psovi ubližuji,“ přiznala Gahlerová.

Vzadu má šest prstů

Přestože Lancelot se teprve učí být ve službě, již se stal miláčkem mezi strážníky. Ti jej rozmazlují pamlsky. Nikomu také neušla velká zvláštnost, jíž se beauceroni odlišují od dalších plemen.

Na zadních nohou mají totiž zdvojené paspárky, tedy dvojitý prst. Na předních tlapách mají prstů pět, vzadu šest. Dráp podobný zbrani velociraptora z Jurského parku však dnes už u psa nemá využití.

„Dřív, když se tito psi používali k lovu medvědů a vlků, se jim dráp navíc hodil, i při pohybu v bažinatém terénu,“ vysvětlila Gahlerová.