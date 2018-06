Zámky, jezera i hrobka. České a polské podhůří spojí dlouhá cyklostezka

„Pro cyklisty je to v okolí Gryfówa Slasku, Olszyny či Sulikówa velmi slabé. Jsou tam úseky, které jsou na hony vzdálené představám o cyklostezce. Právě to má ale projekt Kolem kolem Jizerek změnit. Zlepšit infrastrukturu, nalákat turisty a pomoci místním podnikatelům v cestovním ruchu,“ řekl manažer projektu Ondřej Havlíček.

Česká část okruhu bude od Hrádku kopírovat stávající cyklostezku Odra–Nisa a to až k Nové Vsi nad Nisou. Tam se na okruh napojí na úsek takzvané Nové hřebenovky a dostane cyklisty k hraničními přechodu Jizerka – Orle. Nutné je dodělat úsek kolem čistírny odpadních vod v Liberci a cestu mezi Machnínem a Andělskou Horou kolem Hamrštejna.

Stávající lesní cesta dostane asfalt

„Tam se využije stávající lesní cesta, která dostane asfaltový povrch. Je to proto, aby tam kromě cyklistů mohla jezdit i těžká technika při odvozu dřeva,“ vysvětlil krajský ředitel Lesů České republiky Ludvík Řičář.

Další úsek na české straně, který dostane nový povrch, je takzvaná Císařská cesta u Uhelné, která vede dál na polskou Bogatyni. Odtud okruh zavede cyklisty zpět do Čech do Frýdlantu a přes Višňovou a Černousy zase do Polska.

„Myslím, že budeme mít českým cyklistům co nabídnout. Zatím jsou zvyklí jezdit k nám hlavně na singltrek nebo do Swieradówa Zdróje, teď jim ukážeme i další krásná místa. Okruh povede například kolem Zlatnického jezera se zámky Czocha a Rajsko, máme spoustu zajímavých kostelů, v Gryfówě Slasku je hrobka Schafgottschů, šlechtického rodu, který významně zasáhl do dění na české i polské straně Krkonoš,“ uvedl hejtman Lubaňského kraje Walery Czarnecki.

Stezky na polské straně povedou i řadou parků či podél řeky Kwisy. „Cílem je zavést cyklisty do míst, která zatím nejsou tolik navštěvována, ale za pozornost přitom stojí. A také pomoci oživit stále trochu stranou turistů stojící Frýdlantsko a polské podhůří Jizerských hor. Je už na každé obci, jak na tento okruh nabalí další produkty pro cyklisty. Ať už jde o ubytování, občerstvení, další turistické zajímavosti a podobně,“ řekl jednatel Euroregionu Nisa Jaroslav Zámečník. Okruh by měl být hotový na konci roku 2019.