Slavný tatarák i zábava. Chata na Proseči po letech otevřela

Obnovená chata v sousedství dvacet čtyři metrů vysoké věže vyrostla na základech devadesát let staré původní chaty, která v roce 2003 vyhořela. To už ale byla značně přestavěná. Nyní prostory kromě restaurace nabízejí i tři apartmány. Provozovatel chaty, jablonecká společnost Master’s Plus, chce turistickému magnetu navrátit zašlou slávu.

„Byl to oblíbený cíl turistů a chceme, aby byl nadále. Je to hodně zajímavé místo. Je uprostřed přírody, lidé sem mohou i pohodlně zajet, je tu taková klidová zóna mimo zástavbu a přitom jste stále ve městě,“ říká jednatel společnosti Jaroslav Chropůvka.

Taneční sál nahradí na jaře stan

Chata je v novém hávu otevřená od minulého týdne. A zájem lidí je podle provozovatele enormní. „Předčil naše očekávání. Minulou neděli tu v jednu chvíli bylo snad tři sta lidí. Trochu jsme měli problém je všechny rychle obsloužit a uspokojit. Přece jenom nemáme takové kapacity kuchyně a řešíme ještě nějaké personální otázky, ale makáme na tom,“ dodává Chropůvka.

Ten také prozradil, že by zde chtěl obnovit kdysi vyhlášené hudební zábavy. „Bohužel ale ne v takovém rozsahu, jak tomu bylo v minulosti. Není tu už taneční sál. Ale na jaře chystáme nějaké akce venku, kde budeme mít velký stan. Mohly by se sem vrátit třeba country večery, ale rádi bychom tu i pořádali svatby nebo firemní večírky. Je to ideální místo,“ vypočítává Chropůvka. A myšleno je i na gastronomii.

„Na prosečské chatě se kdysi dělal vyhlášený tatarák, chodilo se sem na něj. Proto ho máme opět na jídelním lístku. Lidé si ho objednávají a chválí,“ chlubí se provozovatel. „Ale najdou tady i jiná oblíbená jídla, třeba pečená křídla na medu, grilované koleno, steaky.“

Apartmány budou sloužit od zimy

Ačkoliv chata ukrývá i tři apartmány, zatím se v nich zájemci ubytovat nemohou. „Pracujeme na tom, musíme apartmány ještě dovybavit nábytkem a tak. Ale myslím, že na zimní sezonu už budeme připraveni,“ uzavírá Jaroslav Chropůvka.

Původní dřevěnou chatu vystavěl na Prosečském hřebeni Konrad Hübner v roce 1928 jako součást dřevěné vyhlídky. Dnešní kamenná rozhledna podle projektu jabloneckého stavitele Rudolfa Hemmricha tu vyrostla až o čtyři roky později. Architekt kromě té prosečské postavil ještě věže na Černé Studnici, Bramberku a na Tanvaldském Špičáku.