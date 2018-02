Chlapec spadl do ledové vody liberecké přehrady, díry jsou i v Jablonci

„Moje starší dcera na ledu bruslila, mladší syn se s kamarádem klouzal. Najednou však zapadl do díry v ledu. Ihned jsme k němu spolu s mým známým přiběhli a z mrazivé vody ho vytáhli. Naštěstí kousek od přehrady bydlí moji rodiče, tak se u nich mohl zahřát a uschnout. Bylo to opravdu děsivé. Zároveň jsem byla dost naštvaná, protože nechápu, že tyto díry nejsou nějak označené nebo obehnané páskou, aby tam zejména děti nespadly,“ vypráví matka, která si nepřála uvést své jméno, ale redakce ho zná.

Harcovský hrázný Martin Vrchovský říká, že díry se tvoří zejména u břehů přehrady a to kvůli tomu, že je zde led málo promrzlý.

„Stává se to kvůli tomu, jak se hýbe hladina vody. Vepředu je led třeba patnáct centimetrů silný, ale vzadu ho je sotva polovina a praská. O víkendu jsem odtud vyháněl několik lidí, ale nedají si příliš říct,“ popisuje hrázný.

Dodává, že bruslení na zamrzlé přehradě je na vlastní nebezpečí. „Proto sem ani nedáváme žádné varovné tabule nebo něco podobného. Vstup na led je na uvážení každého,“ dodává Vrchovský s tím, že aktuálně je tloušťka ledu na liberecké přehradě kolem devatenácti centimetrů.

Skuliny jsou i na jablonecké přehradě

Podobné skuliny se objevují i na přehradě v sousedním Jablonci. „Máme tady dvě tři nebezpečná místa. Máme třeba vysekanou díru v ledu poblíž jedné z věžiček a to kvůli její obsluze. Díra je i u vtoku do nové štoly. Jsou tady ale cedule, aby se lidé nepřibližovali. Čas od času nám tady ale díru do ledu proseká nějaký nadšenec, který se zde otužuje,“ popisuje hrázný přehrady ve Mšeně Jiří Chmelař. Podle něj je led v přehradě silný momentálně kolem dvaceti centimetrů.

Hrázní z Jizerských hor nepamatují, že by se někdo utopil poté, co pod ním na přehradě praskl led. „Asi před patnácti lety šli ale po zamrzlé jablonecké přehradě dva malí kluci a jednoho led neudržel,“ říká Chmelař. „Kluci ale naštěstí nezpanikařili a toho, co spadl do vody, zachránili hasiči.“

Podle Vrchovského dělají liberečtí hasiči na zamrzlé harcovské přehradě každoročně cvičení. Trénují při něm záchranu člověka, pod nímž se prolomil led.