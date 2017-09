V Chorvatsku i za oceánem. Pivovary z kraje jsou v zahraničí populární

Svijany v Chorvatsku a hlavně na Slovensku. Konrad třeba až v Řecku, Izraeli nebo v Dominikánské republice. Cvikov se zabydlel v Drážďanech nebo ve Zhořelci, harrachovský František se stal cílem přeshraničních výprav Poláků. Pro frýdlantské pivo si kromě lidí z blízkého polského pohraničí jezdí i Němci.



Svijany by se rády prosadily do Chorvatska, kde se letos úspěšně zadrápkovaly. „V současné době zásobujeme svijanským pivem osmnáct podniků v severní a střední Dalmácii. Od podzimu ale rozšíříme záběr i na restaurace v Záhřebu a jeho okolí,“ říká Jan Trojan, zakladatel společnosti J. T., dovozce svijanského piva do Chorvatska.

Příští rok dvakrát více piva

Trojan očekává, že v příštím roce prodá v Chorvatsku dvakrát více svijanského piva než letos.

„V Chorvatsku odebírají zákazníci zatím stovky hektolitrů piva ročně,“ uvádí mluvčí Pivovaru Svijany Luboš Spálovský. Sudové Svijany si berou restaurace především na pobřeží Jaderského moře. Čepuje se v nich dvanáctistupňový ležák „450“, Svijanský máz a Svijanská kněžna.

„Nově nasmlouvané restaurace v Záhřebu by měly v budoucnu doplnit podniky na Istrijském poloostrově, ve Slavonii, v Dubrovníku a jeho okolí,“ upozorňuje Roman Havlík, ředitel svijanského pivovaru. „Předběžně jednáme také s velkoobchody v Bosně a Hercegovině a Černé Hoře.“

Ve společnosti, založené Trojanem, je většinovým vlastníkem Pivovar Svijany. Pod názvem „Točené v Chorvatsku“ zajišťuje českým turistům dovoz malých soudků a píp až do jejich apartmánu. Společnost J. T. plánuje v Chorvatsku v příštím roce otevření svijanské pivovarské prodejny.

Na Slovensku 600 restaurací

Mnohem větším trhem než Chorvatsko je pro Svijany Slovensko. Na Slovensko loni vyvezly přes 30 tisíc hektolitrů svijanského piva - o 70 procent více než v roce 2015. Na Slovensko směřuje zhruba jedna dvacetina celkové výroby Pivovaru Svijany, jež loni přesáhla 624 tisíc hektolitrů.

Na celkovém dovozu piva na Slovensko se Svijany podílejí více než dvěma procenty. „Svijanské pivo se čepuje ve zhruba šesti stech slovenských restauracích,“ prohlašuje Havlík. Spálovský dodává, že dodává, že na Slovensku se Svijany čepují nejen v motorestech, kolibách a v lepších restauracích, ale i v běžných hospodách. Redaktor MF Dnes narazil na Svijany například v motorestu u proslulých termálních lázní Podhájská. V budoucnu Svijany očekávají i vyšší vývoz do Německa a na další západoevropské trhy.

„Velice nám v tom pomůže nová stáčírna piva do plechovek. Uvedeme ji do provozu na začátku příštího roku,“ prohlašuje Spálovský. „Zákazníci v Německu i jiných zemích upřednostňují pivo v plechovkách.“

Čepovaný Svijanský máz dělá v Německu pivovaru reklamu hned za hranicemi, pod saským hradem Ojbín ho nabízí rychlé občerstvení v parku. Třetinka vyjde na 2,30 euro, tedy skoro 60 korun.

V zahraničí táhnou ležáky i speciály

Export výrazně pomáhá druhému největšímu pivovaru v Libereckém kraji, vratislavickému Konradovi. Loni tam zvedli prodej piva o pětinu na 105 tisíc hektolitrů.

„Pivo vyvážíme převážně do Německa, Francie, Polska, do Ruska, na Slovensko. Z exotických destinací pak do Dominikánské republiky,“ říká marketingový manažer vratislavického pivovaru Pavel Regner. „Pravidelně posíláme pivo do Izraele, Řecka nebo Bulharska.“ V zahraničí se nejvíc chytají vratislavické ležáky, ale rovněž speciály a piva typu Ale.

Cvikovský pivovar prodává sudové pivo do německé části Lužických hor a lidé ho najdou také v Drážďanech nebo ve Zhořelci. Cvikovské pivo už znají i v Polsku. „Nejvíc piva prodáme do Německa a Polska v létě,“ dodává ředitel pivovaru Viktor Tkadlec.

Harrachovský pivovar se exportem vůbec nezabývá. Poláci z druhé strany hranice si však pro lahvové i sudové pivo jezdí sami.

„Jsou velmi dobří zákazníci. Jezdí k nám autem, jeden se obětuje, dělá řidiče, ostatní si u nás dají pár piv a další si nakoupí a vezmou s sebou,“ prozrazuje František Novosad, majitel harrachovského pivovaru.

Do frýdlantského Zámeckého pivovaru vyrážejí pro sudy polští hospodští. „Občas dorazí i někdo z Německa, za hranice prodáme ročně desítky hektolitrů,“ konstatuje Marek Vávra, majitel frýdlantského pivovaru. „Na Slovensko vyvezeme až dvacet hektolitrů měsíčně.“