Chřipková epidemie v Libereckém kraji sílí, nemoc kosí děti i strážníky

11:25 , aktualizováno 11:25

Pokud rodiče s dětmi nedorazí do čekárny brzy ráno, mnohdy se už ani nedostanou do ordinace a lékař je objedná na další den. I to je důsledek chřipkové epidemie, která řádí v celém Libereckém kraji.