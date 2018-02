Chřipková epidemie zaměstnává záchranku, sanitky často vyjíždějí zbytečně

„Těch přibližně dvacet případů denně je hodně, výjezdy záchranné služby ke chřipce nebývají zas tak obvyklé. Primárně bychom měli vyjíždět za pacienty v potenciálním ohrožení života. V telefonátech lidí a výjezdech tak zaznamenáváme, že je kraj zasažený chřipkovou epidemií,“ řekl Michael Georgiev, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.

Sanitky vyjíždějí nejčastěji v podvečer

Zároveň upozorňuje na to, že starší lidi a děti chřipka skutečně ohrožuje. „Pokud mají například děti vysoké teploty, můžeme předvídat, že přijdou nějaké křeče. Chřipkové onemocnění ohrožuje i seniory. Proto vyjíždíme, abychom něco nepodcenili,“ doplnil mluvčí Georgiev.

„Vyjíždíme, i když už trápí lidi viróza delší dobu a mají další příznaky, jako je bolest na hrudi při kašli. Tam už pacienty transportujeme do nemocnice, aby se vyloučil počáteční zápal plic,“ dodal Georgiev.

Sanitka v souvislosti s chřipkou nejčastěji vyjíždí v podvečerních hodinách. „Lidem stoupá teplota. Samozřejmě je to po ordinačních hodinách obvodního lékaře, který by měl jejich stav primárně řešit,“ upozornil Georgiev.

Pacienti končí na pohotovosti i na urgentním příjmu

Pacienty sanitky v podvečerních hodinách vozí na pohotovost pro dospělé. Když už nefunguje, skončí na urgentním příjmu nemocnice. Operátoři linky 155 se také setkávají s pacienty, kteří volají jen proto, že doma nemají žádné léky. „Diví se pak, že jim žádné nedovezeme. Naši lékaři už dnes nemají recepty ani léky na základní onemocnění,“ přiblížil mluvčí záchranky.

Podle něj mnoho lidí také volá tísňovou linku a žádá radu. Netuší totiž, jak má chřipku léčit. Neví si kupříkladu rady s užitím léků na snížení teploty. Operátoři pak takového člověka přepojují na lékaře záchranné služby.

Z Krajské nemocnice v Liberci zní, že lidí, kteří hospitalizaci opravdu potřebují, je mnohem méně než těch, co sanitky vozí. Většině pacientů totiž stačí, aby chřipku vyleželi. „To, že se na urgentní příjem dostávají často lidé, kteří by měli doma ležet v posteli, komplikuje práci našich zdravotníků. To, co se teď děje na interně, je opravdu extrém,“ upozornil mluvčí Krajské nemocnice v Liberci Václav Řičář.

„Skutečně by se tam měli dostávat jen pacienti, u kterých je závažné podezření na zápal plic nebo kupříkladu na závažné podezření na srdeční komplikace,“ dodal Řičář.

Muž měl z horečky halucinace

Ve většině případů lékaři v nemocnici pacienta prohlédnou a propustí jej do domácího ošetřování. Pětatřicetiletý muž (redakce záměrně neuvádí celé jméno) prodělal velmi těžkou chřipku se zápalem plic a hospitalizace v nemocnici pro něj byla podle jeho slov patrně poslední nadějí na uzdravení.

„Měl jsem třetí den čtyřicítky horečky, zvracel jsem a bylo mi strašně zle. Na pohotovosti v Liberci mě před dvěma týdny poslali domů. Doufal jsem, že si mě tam nechají. Ještě jsem musel dojet autobusem do Turnova,“ popsal muž.

„V noci mi manželka chtěla volat záchranku. Bylo mi strašně špatně, kvůli horečce jsem měl halucinace. Nakonec mě soused odvezl do turnovské nemocnice. Tam mě museli uvést do umělého spánku, abych se dal dohromady. Byl jsem tam týden se silnými antibiotiky. Měl jsem zápal plic a údajně virovou i bakteriální infekci. Staršího člověka by prý tento stav mohl skutečně zabít,“ popsal muž.