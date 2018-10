Na místě dřevěné rozhledny sežrané hmyzem vyrůstá ocelová nástupkyně

Nová stavba v nadmořské výšce 637 metrů bude mít na rozdíl od předchůdkyně bytelnější ocelovou konstrukci. To má zaručit mnohem delší životnost. Dřevěné bude jen opláštění.

„Tento týden by měla stát hrubá konstrukce. Další týden se pak namontuje modřínové opláštění,“ přiblížil Petr Metlička z firmy Pila Martinice.

Na montáži se podílí osm lidí. Rozhledna, která stojí na základech původní stavby, by měla být hotová do konce měsíce. „Rozhlednu jsme chtěli otevřít k výročí sta let republiky, ale nejsem si jistý, jestli se to stihne. Ještě během podzimu se ale lidé nahoru určitě dostanou,“ uvedl starosta Vratislavic Lukáš Pohanka.

I otevření původní dřevěné stavby 9. září 2009 bylo symbolické. Tehdy uplynulo 230 let od doby, kdy místo navštívil císař Josef II. Kopec se dříve jmenoval Špičák nebo Uhlířský vrch a císař si jej vybral proto, aby dohlížel na opevňovací práce.

Smrková stavba vydržela pouhých devět let

Jenže smrková stavba vydržela pouhých devět let, než chůze po jejích 96 schodech začala být nebezpečná. Dřevo napadal hmyz a houby, rozhledna také hůř odolávala vlivům počasí. Lidé na ni nesměli od loňského června.

Opravovat ji už nemělo cenu. Letos v polovině srpna ji pracovníci najaté firmy rozřezali. Úřad městského obvodu rozhodl, že se na stejném místě postaví rozhledna nová. Autorem je architekt Miloš Munzar, tvůrce původní stavby zemřel.

„Jedním ze zadání bylo, aby rozhledna byla podobná původní. Díky ocelové konstrukci už nová stavba vydrží desítky let. Dřevo tak bude plnit dekorativní funkci a neovlivní životnost,“ řekl před časem architekt Miloš Munzar. Nová dominanta Císařského kamene bude o jedno patro, tedy tři metry, vyšší. Lidé budou moci vystoupat do výšky 21 metrů.

Součástí rozhledny budou i žulové balvany, jež jsou přirozenou součástí Jizerských hor. Jeden z kamenů má být ve středu vstupní podesty jako základní patní kámen schodišťové věže. Menší bude symbolicky ve středu vyhlídkové plošiny. Z rozhledny jsou vidět Liberec, Jablonec nad Nisou a Jizerské hory. Za jasného počasí lze dohlédnout do Českého ráje a na Sněžku.