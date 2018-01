Zdrogovaný cizinec ujížděl na letních gumách, z auta vyskočil za jízdy

Vše začalo ve středu krátce před půl jedenáctou dopoledne v Novém Městě pod Smrkem. Policisty během jejich služby zaujalo ploužící se černé BMW M6 v provedení kabriolet na letních pneumatikách a pokusili se ho zastavit.

„Řidič „bavoráku“ nedbal pokynů k zastavení a pokračoval dále ve směru k hraničnímu přechodu s Polskem,“ sdělil policejní mluvčí Vojtěch Robovský s tím, že vůz byl téhož dne nahlášen jako odcizený v německém Mnichově a tamní policie po něm vyhlásila pátrání. Automobil tak urazil bezmála pět set kilometrů.

Po několika stech metrech marného ujíždění muž své snažení vzdal. „Sešlápnout plynový pedál nikam nevedlo. Vůz se na sněhem pokryté vozovce jen „roztancoval“ bez jakékoli akcelerace,“ přiblížil Robovský. Řidič najel na krajnici a z vozu ještě za jízdy vyskočil. „Nechal tak vozidlo setrvačností se pohybující kupředu napospas svému osudu,“ popsal mluvčí.

Utíkal policistům blátem, sněhem, mokřady i křovisky

Řidič pak zamířil do polí a nedalekého lesního porostu. V rozmoklém, sněhem pokrytém terénu, však byly jeho šance na útěk mizivé.

„Pronásledující policista mladíka doslova uhnal. Po téměř třech kilometrech přespolního běhu blátem, sněhem, mokřady a křovisky byl cizinec u konce svých sil. Policista následně muže, který se nechtěl vzdát a aktivně útočil, za použití donucovacích prostředků zadržel,“ řekl Robovský.

Okamžitě po svém zadržení putoval šestadvacetiletý cizinec na služebnu, kde se podrobil orientační zkoušce na přítomnosti omamných a psychotropních látek v těle. Test byl pozitivní. Muž tak putoval do policejní cely.

Policejní komisař zahájil trestní stíhání obviněného muže ze zločinu podílnictví a násilí proti úřední osobě a zároveň navrhl vazbu z důvodu, že by mohl uprchnout nebo se skrývat, a mohl by opakovat trestnou činnost. Muži nyní hrozí vězení od dvou do šesti let.

Policisté zároveň žádají případné svědky události, kteří by mohli jakkoliv přispět svými informacemi, aby se přihlásili na lince 158 nebo přímo na služebně obvodního oddělení v Novém Městě pod Smrkem, případně na kterékoliv policejní služebně.

„Policisté zároveň žádají o spolupráci a informace od muže, který se v době zadržení cizince nedaleko cyklostezky v ulici Celní v Novém Městě pod Smrkem pohyboval zřejmě s dětským kočárkem a na místě pak s policisty hovořil. Veškeré informace mohou být policistům nápomocny při vyšetřování této události,“ zakončil Robovský.