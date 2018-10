Zastupitelstva Liberce a Jablonce budou bez komunistů i ČSSD

Lídr ČSSD v krajském městě Jan Mečl se před volbami svěřil, že nechce být po volbách hrobníkem své strany v Liberci. Jeho obava se ale vyplnila.

„Těžce jsme neuspěli. Příčina je jednoznačná. Voliče sociální demokracie a levice vůbec vysálo hnutí pana Babiše. Znamená to pro nás poučení, musíme pracovat dál a líp. Já ovšem ctím premisu, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíš,“ okomentoval primář urologie liberecké nemocnice tristní výsledek 2,12 procenta hlasů.

Pleticha: Lidé volili osobnosti, ne strany

Neúspěch ČSSD v sousedním Jablonci je překvapením. Strana tady totiž v uplynulém volebním období vládla spolu s občanskými demokraty. Nyní obdržela jen 4,22 procenta hlasů.

„Je to hlubší trend, který nás postihl i v dalších městech. Vidím za tím malou volební účast a také to, že lidé víc volili osobnosti než celé strany. Lidem se také dobře daří a levicové strany pak vždy ztrácejí,“ domníval se lídr ČSSD v Jablonci Lukáš Pleticha.

Podobný názor jako Pleticha má i jeho stranický kolega, bývalý senátor za Českolipsko a dlouholetý zastupitel Doks Karel Kapoun. Ten po aktuálních volbách poprvé od roku 1998 do městského zastupitelstva nezasedne.

„Lidem se dobře daří, ekonomika jede, vláda řeší jen, jak rozdávat peníze a to je pole, na kterém nemá sociální demokracie svůj prostor. Nemá koho oslnit. Bránila vždy zájmy pracujících, řešila nezaměstnanost, sociální věci a to vše dneska lidé nějakým způsobem mají a neřeší to. Přednost proto dávají populistickým tématům jako je doprava zdarma a tamto zdarma,“ vysvětlil Kapoun.

Volit sociální demokracii není teď in, myslí si Kapoun

Podle Kapouna bude ČSSD bojovat o vlastní přežití. „Přijdou další porážky a kalich hořkosti budeme muset vypít až do dna. Volit sociální demokracii není teď in. Ovšem neustále nebude dobře jako nyní a pokud v této době tady ještě jako strana budeme, mohli bychom opět naše témata otevřít,“ doplnil Kapoun.

Krajská předsedkyně komunistů Dana Lysáková tvrdí, že za neúspěchem strany je obrovský tlak proti KSČM.

„Nabídka nových hnutí v našem malém kraji je široká a nedokázali jsme se s tím vyrovnat. Na Liberecku jsme měli jednatřicet zastupitelů, teď jsme tady získali jen třináct mandátů. Přitom jsme se nezpronevěřili svému programu a dělali jsme ve městech a obcích rozumné věci. Proti našim konkurentům nám chyběly peníze na kampaň. Třeba v Liberci jsme si museli vystačit jen s devadesáti tisíci korun,“ svěřila se Lysáková.