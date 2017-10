Kolem Densa a s podjezdem. Silnice do průmyslové zóny zná svou trasu

Město Liberec ještě nedokončilo změnu územního plánu. „Až pak budeme moci postoupit do další fáze stavby,“ poznamenal Marek Pieter, náměstek hejtmana pro dopravu, investice a veřejné zakázky.

Do konce roku se také kraj dozví, jestli se kvůli stavbě zhruba 1,4 kilometru dlouhé dvouproudé silnice budou muset podrobně zkoumat dopady na životní prostředí.

Pokud ano, zpracování studie EIA by pak podle Pietera zabralo další rok. „Pokud potřebná nebude, můžeme zadat projektovou dokumentaci pro územní řízení,“ uvedl Pieter.

V průmyslové zóně o rozloze 125 hektarů působí dvě desítky firem, které zaměstnávají tisíce lidí. S hlavním tahem na Prahu ji spojuje jen ulice České mládeže. Dopravní nehoda může tah zablokovat, v ohrožení je pak zásobování firem.

„Přibylo lidí, co jezdí do zóny. Kolaps tam hrozí víc než kdy v minulosti. Stačí jedna větší nehoda a může dojít k zastavení výroby,“ popsal situaci před časem Milan Šubrt z Asociace samostatných odborů.

Současná silnice také kapacitně nestačí a v době střídání směn se na ní tvoří kolony. Po silnici denně v obou směrech projede až 17 tisíc aut. Nová silnice má extrémně zatížené spojnici odlehčit.

Společnost zkrachovala a druhá silnice nevznikla

Návrh nové trasy vychází z podkladu návrhu nového územního plánu města Liberce. Trasa ve studii vede od okružní křižovatky na konci Průmyslové ulice až ke křížení s železniční tratí po obvodu areálu firmy DENSO. Trať by se měla podle studie překonat podjezdem.

Od křížení s železniční tratí pak vede trasa podél areálu firmy Hoffman & Žižák a je svedena do Obilné ulice s napojením do okružní křižovatky, jež je součástí mimoúrovňového křížení v Doubí.

Průmyslovou zónu vybudovala Investorskoinženýrská společnost. Podmínkou pro investory bylo, že pokud se zóna naplní z 50 procent, musí postavit druhou příjezdovou komunikaci. Nejen, že společnost silnici nevybudovala, ale před několika lety navíc zkrachovala.

„Současnou situaci nám nepřísluší řešit, ale nechceme přihlížet zácpám a problémům obyvatel a největším zaměstnavatelům v regionu,“ zmínil Marek Pieter.

Trasa se vyhýbá zástavbě

Nová silnice do průmyslové zóny už zoufale chybí i podle dopravní policie.

„Nárůst dopravy je v Liberci enormní. Průtah městem je dnes dokonce třetí nejzatíženější silnicí v České republice, denně tudy projede padesát tisíc aut. Pět let do výstavby je ještě dlouhá doba, ale kvitujeme aspoň, že se na projektu začíná pracovat,“ uvedl komunikační inženýr liberecké dopravní policie Vlastimil Malý.

„Ke změně územního plánu bychom se chtěli dopracovat zhruba v lednu. Náš úkol ze společné dohody plníme a snažíme se ho dotáhnout do konce,“ uvedl primátor Liberce Tibor Batthyány.

S plánovanou trasou nesouhlasili obyvatelé, nově navržená trasa se ale vyhýbá zástavbě. Silnice by měla být po dostavbě ve správě kraje. Ten by na financování výstavby rád získal dotace. Podle Pietera je ale kraj připraven stavbu financovat ze svého rozpočtu. „I když by to bylo na úkor jiné výstavby a rekonstrukcí silnic,“ připomněl Pieter.

Liberecký kraj ročně do silnic investuje kolem půl miliardy. Letos je to 826 milionů rozdělených do 73 akcí.

Značné komplikace budou řidiče čekat příští rok, kdy se má ulice České mládeže opravovat a bude se tam pokládat nový povrch. Oprava by ale měla po dohodě s firmami probíhat v době, kdy je nejvíce celozávodních dovolených.