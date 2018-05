Zemřela dívka, která ochrnula v nemocnici. Matka dál čeká na odškodnění

Ženu po smrti dcery, která zemřela před dvěma týdny, záhy zasáhla další osudová rána. Matka samoživitelka musí co nevidět opustit městský bezbariérový byt a hledat si nový. A po devíti letech, kdy se o těžce nemocnou dívenku dnem i nocí na plný úvazek doma starala, je nucená nastoupit do práce.

Dívka byla zcela vyřazená ze života

Dívka v nemocnici ochrnula v roce 2009, když jí bylo pět a půl roku. Tehdy se tam léčila s laryngitidou.

„Je hrozné, jak se u nás soudy vlečou. Je mi smutno hlavně z toho, že se Bára nedočkala alespoň toho odškodnění a spravedlnosti. Proto jsme do toho šly. Mohla jsem mé holčičce trochu přilepšit v jejím těžkém životě, zaplatit pečovatelku, rehabilitace nebo speciální potřeby, pomůcky a zdravotnický materiál. Musely jsme se doprošovat v podstatě o každou odsávací cévku,“ posteskla si žena, která si nepřála uvést jméno, redakce je však zná.

Okresní soud před dvěma lety rozhodl, že má Krajská nemocnice v Liberci zaplatit téměř dvanáct milionů korun. Bezmála jedenáct milionů korun mělo dostat těžce postižené nezletilé dítě. Šlo o takzvané mimořádné zvýšení, protože dívka byla zcela vyřazená ze života. Celkem 905 tisíc korun přiznal soud matce.

Podle rozhodnutí libereckého soudu zavinil zdravotní potíže dítěte nastavený nemocniční systém. V kritické chvíli se pomoc dítěti, které v noci přestalo dýchat a potřebovalo zavedení trubičky do dýchací cesty, protože ambuvak nepomáhal, nedostala včas.

U soudu zaznělo, že lékařka z dětského oddělení nemohla k intubaci dítěte staršího tří let přistoupit. Mohl to udělat jen lékař z oddělení ARO. Než ale doběhl, holčička nedýchala dlouhé minuty. Kvůli tomu měla poškozený mozek a zcela ochrnula. Od té doby potřebovala nepřetržitou péči matky.

Posouzení neodpovídá skutečnosti, říká lékařský ředitel

Rozsudek ještě není pravomocný, nemocnice se odvolala. Případem se zabývá krajský soud. „Je nám líto rodiny. Odvolávat se ale budeme. Znalecké posudky hovoří jasně v náš prospěch,“ sdělil po rozsudku okresního soudu tehdejší generální ředitel liberecké nemocnice Luděk Nečesaný.

„Myslíme si, že posouzení neodpovídá skutečnosti. Lékaři dělali v ten moment vše, co mohli,“ komentoval rozhodnutí Richard Lukáš, tehdejší člen představenstva nemocnice a lékařský ředitel.

Jednání krajského soudu bylo nařízeno na minulý čtvrtek, týden před tím ale dívka zemřela. Senát proto jednání odročil na neurčito. „Zvažuje se přerušení řízení. Tázali jsme se zástupkyně matky a nezletilé, jaký navrhuje další postup. Takže teď vyčkáváme na jejich stanovisko,“ uvedla soudkyně krajského soudu Petra Kořínková.

Chci se dobrat spravedlnosti, říká matka

Matka patrně bude chtít smutnou kauzu dotáhnout do konce. To i za stavu, kdy je psychicky i fyzicky na dně a evidovaná na úřadu práce. „Chci se dobrat spravedlnosti. Když šla moje holčička do nemocnice, byla kromě laryngitidy zdravá. Vrátila se mi s fatálním postižením. Nemůžu se s tím smířit. Už kvůli Báře,“ uvedla žena.

Život jí teď začíná prakticky od začátku. Hledá si nové bydlení i práci. Oboje je po devítiletém ošetřovatelství těžkým oříškem. „Mám pocit, že se vracím na začátek, kdy jsme s Baruškou po její nemoci začínaly,“ zmínila žena.

„Je to těžké. U nového bytu chtějí všude kauce, platby dopředu. Peněz ale moc není. Po pracovní stránce jsem zase ztratila kontakt a vůbec nevím, co budu dělat. Musím to ale začít řešit a odrazit se ode dna,“ uzavírá žena.