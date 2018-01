Viladomy stojí načerno, tvrdí zastupitelka. Stavbu prověří policie

„Jde o nepovolenou stavbu. Trvalo mi několik měsíců, než jsem dala dohromady potřebné dokumenty. Stavební úřad se totiž snaží mlžit a zakrývat skutečnost,“ uvedla Pavlová.

Celý problém je podle ní ve stavebním povolení. Bylo vydáno v říjnu 2009. Stavebník měl pak ze zákona dva roky na to, aby zahájil stavbu. Tedy do října 2011.

„Neudělali tam vůbec nic, do země ani nekopli. Mám i písemné potvrzení od obyvatel Masarykovy a Ondříčkovy ulice, které staveniště lemují, že první výkopové práce tam začaly až loni na jaře,“ poukazuje Pavlová. Stavební povolení tedy podle ní vypršelo a aktuální výstavba probíhá nelegálně.

Vedoucí stavebního úřadu Miroslav Šimek to ale odmítá. „Stavební povolení na stavbu Viladomy Dreams - Masarykova je v právní moci a je vykonatelné. Stavební povolení je platné,“ tvrdí.

Firma Develop Industry, která za projektem viladomů stojí, si skutečně podala žádost o prodloužení povolení, ale až v říjnu 2014. „Požádali si o prodloužení něčeho, co už v té době tři roky neplatilo. A stavební úřad se tváří, že je vše v pořádku,“ stojí si na svém Pavlová.

„Určitě nám jako Změně budou všichni vyčítat, že zase na někoho podáváme trestní oznámení. Ale situace na stavebním úřadě v Liberci je dlouhodobě špatná, neměří se tam všem stejným metrem. Nejsme proti výstavbě bytů na Masarykově třídě, ale mělo by se to dít odpovídajícím způsobem a neměli by se přitom obcházet účastníci řízení,“ řekl náměstek primátora a lídr Změny Jan Korytář.

S památkáři a radou nikdo změnu stavby neřešil

Se stavebním úřadem kvůli viladomům je totiž ve sporu i rada města. Nelíbilo se jí, že stavební úřad neupozornil na začátku loňského roku městské památkáře, že vydává Develop Industry povolení ke změně stavby před jejím dokončením. Část viladomů přitom stojí v městské památkové zóně. A smůlu měl i Národní památkový úřad, ač chtěl být o akci rovněž informován.

„Vzhledem k téměř devítileté časové prodlevě od zpracování stavební dokumentace do současné přípravy realizace, považujeme za nutné zkonzultovat probíhající stavební změny s orgánem státní památkové péče,“ stojí v dopise, který vloni v lednu zaslal na magistrát Václav Němec z památkového úřadu. Žádná konzultace ale neproběhla a počet bytů oproti plánu potichu vzrostl ze 126 na 161 bytů.

Rada města nechala postup stavebního úřadu směrem k městským památkářům prověřit i na krajském úřadě. „Zatím jsme neobdrželi všechny podklady, proto šetření není ještě ukončeno,“ řekla mluvčí krajského úřadu Markéta Žitná.

Za zneužití postavení úřední osoby a maření úkolu hrozí vedoucímu stavebního úřadu až tři roky vězení nebo zákaz činnosti, pokud policie shledá trestní oznámení jako odůvodněné.