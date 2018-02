Dejte dráty pod zem, protestují lidé proti stožárům. Zvažují oznámení

Ty teď procházejí modernizací a výstavba stožárů 4x 400 kV je jejich součástí. Stožáry mají nahradit ty stávající, které mají nižší napětí a nezvládají tak zvýšené dodávky elektřiny. Jenže v případě Jílového se koridor pro stožáry nachází v zastavěném území.

„To je v rozporu se zákonem, který říká, že stožáry velmi vysokého napětí nesmí zástavbou vést. V takovém případě má vést vedení pod zemí,“ tvrdí iniciátor petice Jaroslav Hořák. Ten dokonce chystá na státní firmu ČEPS, která přenos energie zajišťuje, trestní oznámení.

„ČEPS donutil obyvatele Jílového, aby mu podepsali smlouvy, že souhlasí na svých pozemcích s věcným břemenem. Prý kdyby to nepodepsali, pozemky jim vyvlastní. Lidi byli v tísni, báli se toho, tak to podepsali. Dostali za to dva tisíce korun. Jenže ČEPS tyhle smlouvy použil v žádosti o výjimku, aby mohl vedení vést vrchem. Přitom ve smlouvách se o žádné výstavbě zdvojeného vedení nepíše. To je podvod,“ myslí si Hořák.

ČEPS přitom skutečně výjimku od ministerstva pro místní rozvoj obdržel. Právní moci ale ještě výjimka nenabyla. Místní se proti ní odvolali. Stožáry mají mít šířku 35,8 metrů a výšku až 65 metrů. Běžné stožáry jsou přitom vysoké okolo 40 metrů.

Pásmo kolem stožárů sahá do domů

S peticí občanů souhlasí i radnice v Hodkovicích, pod kterou Jílové spadá. Ochranné pásmo kolem stožárů totiž zasahuje na pozemky domů a v některých případech i přímo do domů.

„Navrhované pásmo zasahuje v našem domě do prvního i druhého patra. Považuji to za ohrožení zdraví obyvatel i znehodnocení stavební parcely. Navíc údaje o neionizujícím záření ze stožárů, které má vliv na lidské zdraví, jsou zastaralé, protože jsou spočítány podle už neplatné vyhlášky,“ uvedl obyvatel Jílového Petr Heřman. Plány na modernizaci rozvodné sítě totiž pocházejí z roku 2011. V roce 2015 se ale vyhláška zpřísnila.

Lidé tak chtějí dosáhnout toho, aby vedení šlo přes Jílové pod zemí, nebo aby se změnila jeho trasa. „Je tady kolem spousta polí, proč to nevedou přes ně, ale přes naše domy?“ podivuje se Hořák.

Starostka: Moc šancí nemáme

Podle ČEPS se ale s výstavbou stožárů počítá v místě současného koridoru, který je zanesen i v územním plánu Hodkovic.

„Bohužel změna územního plánu, o kterou se ČEPS opírá, je zapracována ve všech dalších rozvojových dokumentech krajských i celorepublikových, kterým náš územní plán podléhá. Změnit to by bylo příliš nákladné,“ poukazuje starostka Hodkovic Markéta Khauerová.

Podle ní se zatím jednání s ČEPS příliš ve prospěch obyvatel Jílového nevyvíjejí.

„Jediný, kdo může dát souhlas se změnou trasy vedení, je ČEPS, ale je to stavba ve veřejném zájmu, takže moc šancí nemáme. Čekáme teď ještě na vyjádření právní kanceláře, kterou jsme najali. Každopádně připravujeme pro obyvatele Jílového schůzku, kde poskytneme veškeré informace,“ dodala starostka.

Vyjádření ČEPS se redakci ani po několika dnech nepodařilo sehnat.