V kauze drog za miliardu stanulo před soudem osm lidí, devátý zemřel

Předseda senátu Pavel Pachner před zahájením líčení konstatoval, že stíhání proti zemřelému muži bylo zastaveno. Ostatním hrozí až 18 let vězení.

Laboratoř na výrobu amfetaminu se nacházela nedaleko centra Jablonce nad Nisou. V Česku šlo o první odhalenou laboratoř, která sloužila k výrobě této drogy. Podle znalců tam vyrobili nejméně 3,5 tuny amfetaminu, jehož prodej by vynesl téměř jednu miliardu korun.

Gang podle policie nejméně pět let zásoboval amfetaminem území téměř celého Švédska, zejména pak okolí města Malmö. Obžaloba se týká případů z let 2013 až 2016.

Šest obžalovaných je stíháno vazebně. Jednání jsou nařízena až do pátku. Kvůli národnosti dvou obžalovaných se tlumočí do maďarštiny a švédštiny. Původně se mělo překládat i do srbštiny, po úmrtí Iliji Chaldaroského to už není nutné.