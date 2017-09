Dům hrůzy sužovaly nájezdy gangu výtržníků, teď ho ohlídá 25 kamer

Tím více než zdvojnásobí počet kamer v celém městě. Podle radnice je to třeba – dům sužoval gang mladistvých výtržníků.

„Je tam asi 95 bytů, dům je zároveň tak členitý a plný různých podloubí a sloupů, že uhlídat ho nebylo v lidských silách,“ argumentuje místostarosta České Lípy Juraj Raninec.

Kamery se umístí nejen ven na fasádu, ale i do podloubí a do vchodů. Nejčastěji se v domě děly výtržnosti, jako je rušení nočního klidu, sprejerství a ničení majetku. Mladiství tam popíjejí alkohol, občas konzumují drogy.

Kamery pomohou snížit kriminalitu

„Neustále jsme tu řešili stížnosti občanů na vandalismus,“ potvrzuje Raninec. Obratem sám připouští, že počtem kamer se město dostává na hranu toho, co je ještě operátor kamerového systému schopen usledovat.

Městská policie v České Lípě, která kamerový systém provozuje, si od jejich rozšíření slibuje pokles kriminality na sídlišti.

„Je jasné, že ty nové kamery budou sloužit hlavně k pořízení záznamu a dokumentaci trestné činnosti a jejímu následnému dokazování. Nikdo si nemůže myslet, že by operátor stihl sledovat všechny, už dnes jich hlídá 23 po celém městě,“ vysvětluje ředitel strážníků Vladimír Jeník.

A jako by toho nebylo málo, další dvě kamery přibudou do ulic Železničářská a Sluneční. Nakoupí se také jedna mobilní kamera, kterou mohou strážníci přechodně umístit na jakékoliv místo s přístupem do elektrické sítě. V součtu bude v České Lípě už padesát kamer.

„Tuto mobilní kameru budeme nasazovat podle potřeb. Snažíme se stále více vylepšovat ochranu majetku našich občanů i jejich bezpečí, ale na druhou stranu je jasné, že kamery, v zájmu zachování určitého soukromí každého z nás, nemůžeme mít všude. Je to také o tom, abychom nebyli lhostejní, všímali si věcí kolem nás a případně vše hlásili policii či našim městským strážníkům,“ uvedla starostka Romana Žatecká.

V přízemní vznikne policejní základna

Pomoci radnici zvýšit bezpečnost na sídlišti Lada má i nová služebna městské policie. Vyroste v přízemí zmíněného domu. Půjde o první předsunuté stanoviště strážníků, kteří doposud sídlí pouze na služebně u vodního hradu Lipý.

„Počítáme s tím, že tam budou sloužit dva strážníci. Nepůjde ale o úřední místo, kde mohou lidé vyřizovat přestupky a pokuty, to zůstane u nás v centru. Tahle služebna bude jen jakýmsi zázemím, odkud to budou mít naši chlapi blíž do svého okrsku,“ zdůrazňuje Vladimír Jeník.

Dům v Komenského ulici zároveň prochází rozsáhlou rekonstrukcí za 42,5 milionu korun, což je největší investiční akce letošního roku.

Panelová budova vyrostla v 90. letech a její plášť je dožilý. „Do objektu opakovaně zatéká, a proto jsme se rozhodli pro kompletní zateplení domu, kdy se zároveň odstraní všechny jeho závady,“ připomíná místostarosta Juraj Raninec.

Dojde k zateplení obvodových stěn, stropu nad přízemím, střechy, k výměně oken, vstupních dveří a klempířských prvků. Součástí prací je rovněž regulace topné soustavy. Dosáhne se tak úspory ve spotřebě energie o více než 40 procent, takže nájemníkům se sníží výdaje za vytápění.

„Na zateplení bude město posléze čerpat evropskou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Maximální výše podpory, kterou vzhledem k dosaženým parametrům můžeme získat, je 42 procent výdajů, tedy 15,8 milionu korun,“ upřesňuje Hana Ezrová, vedoucí oddělení investic a dotací. V ceně nejsou zahrnuty náklady na pořízení nových kamer, ty radnice vyčíslila na 1,1 milionu korun.

Město loni vyměnilo všech 21 kamer

Město v loňském roce zcela zmodernizovalo bezpečnostní kamerový systém, kdy vyměnilo všech 21 kamer a následně je rozšířilo o kamery na hřbitově a v Hrnčířské ulici. Nové kamery jsou technicky dokonalejší, poskytují čtyřnásobně větší obraz než staré kamery.

Umožňují tak ostrý a bezeztrátový obraz, že operátoři kamerového systému si při maximálním přiblížení dokážou přečíst třeba titul knížky, kterou drží v rukou člověk vzdálený stovky metrů od čidla kamery.

„Je to nejmodernější kamerový systém na trhu. Kamery zabírají větší plochu, mají lepší zobrazovací schopnosti v horších světelných podmínkách, třeba v noci,“ řekl před časem Pavel Michálek z firmy Telmo, která systém České Lípě dodala.