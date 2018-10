VIDEO: Liberecká firma chrlí jednu vlajku za druhou. Kvůli stoleté vlasti

100 LET REPUBLIKY Sledovat další díly na iDNES.tv

Vlajky, prapory a trikolory chrlí firma doslova do celé republiky. Obrovskými státními symboly vyrobenými na míru v Liberci si své sídlo ozdobí například i společnost nejbohatšího Čecha původem z Liberce.

Na zvýšený zájem se v liberecké společnosti připravují už od prázdnin. Práce je ale tolik, že došel i materiál.

„Kupujeme jej po tisících metrech na čtvrtrok. I když jsme se předzásobili, realita předčila naše očekávání. Vlajkovinu jsme teď museli doobjednávat z Anglie. Zájem je ale třeba o fasádní držáky. Ty máme totálně vyprodané,“ přiblížil výrobní ředitel firmy Jan Vereščák.

Vyráběné české státní vlajky nebo prapory nejrůznějších velikostí se počítají na tisíce. Bez přesčasů by se zakázky nedaly plnit. Více šiček přitom už není možné nabrat. Nejsou.

„Vlajky máme předtištěné ve všech možných rozměrech, dopředu ale nevíme, jak je budou chtít lidé přichytit. Konečné zakončení řešíme se zákazníky,“ vysvětlil ředitel firmy Jan Vereščák starší.

Nejmenší prapory, které si lidé uchycují do oken, měří 20 krát 30 centimetrů. Firma ale vyrábí i rozměrné symboly o velikosti 150 na 225 centimetrů. Tiskne a šije také vlajky dlouhé šest metrů.

Obří vlajka poputuje do PPF

Obří zakázku co do délky tří speciálních vlajek teď v Libee dokončují pro pražské sídlo společnosti PPF v Evropské ulici. Uvidí je tisíce lidí, kteří budou v neděli přihlížet slavnostní vojenské přehlídce. Tyto vlajky o rozměrech 2,9 krát 11,5 metru vyrábí firma přímo na míru, aby se daly na budově bezpečně uchytit. Zhotovit jednu zabere dva dny.

„Oslovili nás před týdnem a je to šibeniční termín. Tak velké ‚plachty‘ vyžadují speciální šití. Musíme mít jistotu, že je vítr neroztrhá,“ popsal Vereščák mladší.

Největší zájem však mají zákazníci o prapory velikosti metr na metr a půl. „Prapory a vlajky si kupují jednotlivci, města, spolky i firmy. Vyvěsit je teď chtějí i ti, co s tím nemají zkušenosti. Hodně vysvětlujeme, jak je to správně, řada lidí to netuší,“ uvedl ředitel Jan Vereščák.

Liberecká radnice objednala ve firmě u příležitosti blížícího se svátku 200 praporů o velikosti 90 krát 60 centimetrů. Zakázka vyšla na 50 tisíc korun.

Prapory město nabízelo zdarma lidem s trvalým bydlištěm v Liberci od pondělí 15. října v městském informačním centru. K podobnému kroku radnice poprvé sáhla už před Dnem vítězství 8. května. Cílilo tím zároveň i na všechny ostatní připomínky přelomových „osmičkových“ událostí.

Obrovský zájem je i o trikolory

„Prapory město rozdávalo lidem, aby je částečně motivovalo k posílení pocitu národní hrdosti a vlastenectví,“ sdělila mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová.

„Pokud občané při příležitosti státního svátku tuto neděli prapory vyvěsí, bude to symbolický jednotící prvek Liberce v tak významný den, jakým je oslava sta let od vzniku republiky,“ zmínila Kodymová. Pět vlajek České republiky a Libereckého kraje o rozměrech 1,5 krát 2,25 metru objednal u libereckého výrobce i kraj.

Obrovský zájem je i o trikolory. Například Základní škola Liberec - Vratislavice nad Nisou vyzdobí velkou trikolorou z Libey dveře bývalého hlavního vstupu i vestibul.

„Vlajka se vyvěšuje pokaždé v den státního svátku. Toto výročí jsme ale chtěli pojmout slavnostněji. Budeme mít i výstavu projektů, které děti u této příležitosti zpracovávaly,“ řekl ředitel školy Libor Rygál.

Dvacet metrů trikolory objednala ZŠ a MŠ logopedická Liberec. „Školu jsme už vyzdobili. Letos jsme to chtěli zkrátka pojmout trochu jinak. Měli jsme i projektový den s momenty ze sta let republiky,“ řekl ředitel školy Jakub Karásek.