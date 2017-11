Firmám utíkají zaměstnanci za lepším bez podání výpovědi, riskují žaloby

Na firmy tvrdě dopadá nový fenomén v přetahování zaměstnanců. Lidé jdou do jiné firmy za vyšším platem, aniž by podali výpověď a čekali na uplynutí výpovědní doby. Často nedorazí na směnu a dostanou tak původního zaměstnavatele do nesnází.