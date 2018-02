FlixBus zlevnil a chce víc zastávek v Liberci, RegioJet láká na internet

Zdá se, že na autobusové lince mezi Libercem a Prahou opět vypukla cenová válka. Tentokrát první výstřel vyšel z tábora společnosti FlixBus. Dopravce začal nabízet kupony s třicetiprocentní slevou na jízdné. Cesta z Liberce do hlavního města tak po uplatnění slevy vyjde na 34 korun.

Základní jízdné konkurence, žlutých autobusů RegioJetu, vyjde na stejné trase na 99, nebo 89 korun dle času odjezdu. Spojů RegioJetu ale jezdí za den daleko více než zelených autobusů.

FlixBus chce přidat zastávky v Liberci

FlixBus ovšem tvrdí, že v tomto roce spoje přidá a chce nabídnout více zastávek v Liberci.

FlixBus zatím odjíždí z krajského města pouze z autobusového nádraží. Žluté autobusy mohou i na terminál ve Fügnerově ulici. Prvně jmenovaná společnost hlásí dvojnásobný nárůst cestujících od loňského září do prosince.

Mluvčí FlixBusu Martina Čmielová říká, že současná cenová kampaň není konkurenčním bojem, ale že takové tahy jsou běžnou záležitostí.

„Kampaně se sníženou cenou jsou u nás standardní a pořádáme je pravidelně ve všech zemích. Naším cílem je nabídnout zákazníkům příležitost vyzkoušet si naše snadné a pohodlné cestování. Běžnou cenu za trasu Liberec - Praha ve výši 49 korun považujeme za atraktivní a nemáme v plánu ji měnit,“ řekla MF DNES Čmielová.

Dodala, že letos by dopravce rád navýšil některé spoje. „Chceme také přidat nové zastávky v celé naší síti. Pro spojení z nebo do Liberce bychom rádi nabídli cestujícím i atraktivnější zastávky v rámci města,“ doplnila mluvčí.

Která místa v Liberci to budou, ale prozradit nechtěla. „Prozatím nemáme žádné potvrzené informace. Jakmile budeme vědět více, budeme rádi informovat,“ podotkla Čmielová.

RegioJet vábí na lepší internet

Mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj aktivity FlixBusu jako konkurenci nebere. „Každý dopravce včetně RegioJetu realizuje v průběhu roku nejrůznější marketingové akce. My máme teď také akci - valentýnskou. Nabízíme jízdenky 1+1 zdarma do více než padesáti zahraničních destinací. Tato akční cenová nabídka může znamenat úsporu až 1 200 korun,“ uvedl Ondrůj. Podle něj jde v případě FlixBusu spíše o jednorázovou marketingovou akci.

„Navíc vypravujeme na trase Liberec - Praha více spojů než FlixBus a vnímáme, že nám lidé dávají přednost. A také jsme na lince nasadili autobusy, které mají novou technologii pro příjem internetu,“ doplnil Ondrůj.

Dopravní expert a redaktor serveru Zdopravy.cz Jan Sůra se domnívá, že FlixBus na trase Liberec - Praha svoji příležitost promarnil.

„Linka z Liberce do Prahy je v podstatě dojížděcí. Nedá se na ní vystačit s nějakými pěti spoji denně,“ řekl Sůra. Podle něj může být pro cestující atraktivní, pokud dopravce protáhne svoji linku do nějakých okrajových čtvrtí Liberce.

„Relativně zajímavé by mohlo být, kdyby autobus zajížděl například k Hokejce či na sídliště Dobiášova, ale to spíše při cestě zpátky, jelikož by to cestující měli blíže domů. Nemyslím si, že by FlixBus byl pro RegioJet větší konkurencí, kdyby mohl odjíždět z terminálu na Fügnerově ulici. To už tady zkoušel místní dopravní podnik a také to zkrachovalo,“ dodal Sůra.