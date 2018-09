Startuje sezona florbalu. V neděli je na programu derby

FBC Liberec

V uplynulém ročníku uhájili Liberečtí svoji pozici v superlize až po samostatných nájezdech rozhodujícího sedmého utkání infarktové série play down s Ústím nad Labem. Letos takové drama rozhodně připustit nechtějí. „Určitě už chceme postoupit do play off a zavřít tak dveře za těmi roky, kdy jsme hráli jen o udržení,“ plánuje kapitán libereckých florbalistů Matěj Klucho.

Florbalisté Liberce měli zahájit soutěž dnes doma proti Pardubicím, ale východočeský soupeř požádal kvůli rozsáhlé marodce o odložení a liberecký klub mu vyhověl. Do superligy tak vstoupí až pozítří v očekávaném domácím derby proti loňskému nováčkovi České Lípě. „Už druhým rokem je naším největším rivalem z geografických důvodů právě Lípa a na tuhle konfrontaci už se moc těším,“ řekl Klucho.

Kádr Liberce zůstal takřka bez změn. Odešli jen Hůza a Procházka, obrovskou posilou by měl naopak být zkušený reprezentační obránce Petr Kološ, který má na kontě už tři mistrovské tituly. Dva vybojoval v letech 2009 a 2013 s Vítkovicemi a ten poslední oslavil v uplynulé sezoně v dresu Mladé Boleslavi.

FBC Česká Lípa

Českolipský tým se sice vloni do play off superligy neprobil, ale narozdíl od Liberce se v nejvyšší soutěži v roli nováčka udržel bez strašáka play down. Nadcházející sezonu odstartuje dnes doma ve sportovní hale proti silnému soupeři - vicemistrovi z Vítkovic.

„Určitě zase chceme superligu udržet, ale zároveň je naším velkým cílem se do té osmičky dostat,“ tvrdí nový kapitán českolipoského týmu Marek Dzierža.

Z týmu odešli Ekl, Kadlec a Vnuk, novými tvářemi jsou Novotný, Melíšek, Krajcigr, Burian a hlavně navrátilec z Brna Tichý. „Lípa má za sebou dobrou první sezonu a moc bych si přál být letos do osmého místa,“ uvedl Milan Tichý.

Českolipské muže povede i v této sezoně trenérka Lenka Bartošová: „Hlavním cílem je zlepšit hru směrem do obrany. Tím se nám, a v to věřím, podaří být lepší o nějaký stupínek v tabulce.“