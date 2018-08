Ze zelených fotbalových hřišť je pustina, hráči musí trénovat v lese

„Naše hřiště připomíná step,“ říká Jaroslav Strnad, prezident FK Pěnčín, klubu z Jablonecka.

„Dělám u nás do fotbalu přes dvacet let a něco podobného nepamatuji. Na hřišti zůstalo jen asi pět procent zelené trávy. Jsem z toho deprimovaný. Na zavlažování využíváme jen povrchovou vodu a v létě není skoro žádná. Teď si myslím, že jsme měli už před dvěma týdny raději začít hřiště kropit vodou z vodovodu, i když by nás denně zavlažování vyšlo přibližně na tisíc korun.“

Na trávě se nedá trénovat, hráči chodí do lesa

Na Českolipsku panuje ještě horší sucho než na Jablonecku. Mezi nejvíce vyprahlá patří hřiště ve Svoru. „Máme ho totálně spálené,“ upozorňuje Jaroslav Rameš, předseda svorského fotbalového klubu. Na Českolipsku platí již od června kvůli vedru a suchu zákaz odebírání vody na kropení z řek a potoků. Právě potok sloužil ve Svoru na zavlažování hřiště.

„Na zažloutlé trávě se ani nedá trénovat. Kluci chodí běhat do lesa,“ dodává Rameš. „Kdyby při zápase vběhlo na hřiště dvacet dva fotbalistů, zůstala by na mnoha místech už jen hlína.“

Svorský klub uvažuje o sehrání svých utkání v nedalekém Cvikově, kde hřiště zachraňuje voda z podzemního vrtu. „Máme trávník docela v pohodě, ale potřebujeme na něj spoustu vody,“ tvrdí předseda cvikovských fotbalistů Jaroslav Švehla. „Až do včerejška u nás pořádně nepršelo šest týdnů. Jen občas spadlo pár kapek.“

Slunce vypálilo okraje hřiště

Podobně zoufalé pocity jako ve Svoru zažívají fotbalisté také v Habarticích na Frýdlantsku. „Na našem hřišti nastala katastrofa. Sucho a horko spálily skoro devadesát pět procent trávníku,“ prohlašuje Tomáš Richtr, místopředseda Tatranu Habartice.

„Za posledních dvacet let takovou hrůzu nepamatuji, ani v extrémně suchém létě před třemi lety.“

V Raspenavě se rozkládají dvě fotbalová hřiště. „Jedno je úplně spálené. Chybí na něm zavlažování. Minulý víkend jsme tam hráli přátelák se Smržovkou a jejich kluci nadávali, proč jsme raději nepřijeli k nim na mnohem lepší trávu,“ prozrazuje Petr Havel, místopředseda FK Raspenava. „Na druhém, hlavním hřišti už vznikl velký žlutý vysušený pruh a slunce vypálilo i okraje hřiště.“

Na zavlažování hlavního raspenavského hřiště slouží Pekelský potok, ale teče v něm tak málo vody, že se jí trávník dočká jen vzácně.

Na hřiště v Lípě vozí vodu hasiči

Hřiště bez zavlažování se nachází v Bulovce na Frýdlantsku. Dříve bývalo velmi zamokřené a na jaře a na podzim se na něm často nedalo ani hrát. Před pěti lety nechali fotbalisté hřiště odvodnit. Nyní by se jim mokro hodilo.

„Hřiště je vysušené a rezavé z devadesáti procent,“ uvádí Petr Dušek, předseda fotbalistů z Bulovky. „Nikdy v historii tak nevypadalo.“

Sucho a horké slunce ničí také trávníky v Rychnově u Jablonce, v Radčicích, Lindavě a dalších obcích a městech Libereckého kraje. Na zavlažování hřiště v České Lípě vozí vodu hasiči. Všechny kluby čekaly toužebně na předpovídaný déšť, ale v pondělí spadlo jen pár kapek.

„Muselo by pršet dva týdny v kuse, aby se tráva vzpamatovala,“ shrnuje pěnčínský fotbalový prezident Jaroslav Strnad.