Frýdlant váhá, zda koupí areál zamořený jedy. Mohla by tam být kompostárna

„Audity na ekologickou zátěž ukázaly, že areál je sice znečištěn, ale ekologická zátěž je menší, než se čekalo. Týká se to jen neutralizačních nádrží, pak jsou nasáklé podlahy budov, ale kontaminace není tak veliká, dá se to řešit. Doporučujeme plochy rozvinout a opravit, co se dá,“ uvedla Hana Kunclová z oddělení životního prostředí frýdlantské radnice.

Jenže zastupitelé s koupí areálu váhají. Naopak vedení města vidí v opuštěném prostoru Slezanu velký potenciál.

„Chybí nám prostory, kde bychom mohli skládkovat bez velkého placení. Letos nás čekají velké rekonstrukce silnic a chodníků, kde bude skládkovné zeminy a stavební suti mnohem vyšší než částka za koupi areálu, odhadem tak deset milionů. Stejně tak potřebujeme prostor pro nový sběrný dvůr. Stávající je v aktivní záplavové zóně stoleté vody, jede jen na výjimku, která za dva roky skončí. Areál Slezanu je v tomto ideální a ještě by tam zbylo místo na další využití, například pro čištění průmyslových vod,“ řekl starosta Dan Ramzer.

Podobně to vidí i místostarosta Jiří Stodůlka. „Je tam i prostor pro zřízení kompostárny a některé pozemky v areálu Slezanu jsou vhodné i pro podnikání a budoucí rozvoj města. Jiné rozvojové plochy ve městě už prakticky nemáme,“ poznamenal.

Radnice neplatí Slezanu nájem za stoku

Zastupitelé ale nakonec nabídku na koupi Slezanu vzali už poněkolikáté jen na vědomí.

„Chápu, že potřebujeme řešit sběrný dvůr, ale nejsem si jistý, že jsme prověřili všechny pozemky. Určitě se tu ještě něco najde,“ řekl zastupitel Petr Beran ze sdružení Frýdlant sobě.

Koupí areálu Slezanu by se podle starosty navíc vyřešila soudní žaloba, která Frýdlantu hrozí. Město totiž v roce 2010 nechalo na části pozemků Slezanu vybudovat kanalizační stoku. Problém je, že radnice neplatí za umístění této stavby Slezanu nájemné. Slezan teď vyčíslil ušlý zisk na téměř milion korun.

„Problém tak přejde na nové zastupitelstvo, které osud Slezanu bude muset řešit. Není možné, abychom v centru města měli tak rozlehlý areál, který můžeme využít v náš prospěch a nic s tím nedělali,“ dodal Ramzer. Původně chtělo město zřídit v areálu průmyslovou zónu, kvůli zátopové oblasti ale od toho muselo upustit.