Nová zastávka, vláček na zámek i kemp. Frýdlant řeší, co s územím nikoho

„Máme problém s tím, že turisté přijedou na zámek, ale dolů do města už nezavítají. Snažíme se, aby ze zámku posílali turisty i do centra, je tam řada věcí, které stojí za vidění, kam si zajít na oběd, ale nedaří se to,“ říká Ramzer.



Z více než padesáti tisíc návštěvníků, kteří ročně zámek navštíví, tak samotné město moc nemá. „Bohužel, v centru není žádná vhodná plocha, která by mohla sloužit jako nástupní místo pro zámek. Nedá se tam udělat velké parkoviště a podobně. Ale plánujeme zavedení turistického vláčku, který by návštěvníky svážel ze zámku dolů do města a zpět,“ řekl Jiří Plašil, vedoucí týmu, který pro Frýdlant zpracovává územní studii využití podzámčí.

Podle místních jsou největším problémem pod zámkem chybějící chodníky a domy pro sociálně slabé. Ty jsou ale v soukromém vlastnictví a město s nimi nemůže nic dělat. Nedostatečné je i zázemí pro turisty. „Není tu kde parkovat, chybí občerstvení, odpadkové koše, veřejné toalety. Lidé tu vystoupí z auta a první co udělají, že si jdou ulevit za zeď starého zahradnictví,“ postěžovala si Naděžda Mokrá.

Parkoviště i toalety

V prostoru ještě před mostem k pivovaru má tak vzniknout větší parkoviště i s veřejným WC. „Musí se ale stanovit optimální počet parkovacích míst, nesmí se z podzámčí stát jedno velké parkoviště,“ řekl Plašil.

Hasičské cvičiště pod zámkem

Parkoviště by přitom nesloužilo jen pro návštěvníky zámku. Kromě obnoveného pivovaru jsou tam také vyhledávané tenisové kurty, hasičské cvičiště a nástupní cesty pro naučnou stezku a křížovou cestu na protilehlém Křížovém vrchu.

„Parkovací místa tu jsou rozhodně potřeba. Výhledově tu plánujeme z části pivovaru udělat hotel, protože ubytovací kapacity jsou další z věcí, která zde chybí. Jsme ale sevřeni z jedné strany řekou a z druhé strany prudkým svahem, někde budou muset naši hosté parkovat,“ přimlouvá se za nové parkoviště majitel Zámeckého pivovaru Marek Vávra.

Kemp zdevastovala povodeň

Podle něj by oživení podzámčí prospělo i zřízení vlakové zastávky. Teď pod zámkem vlak jen projíždí. „Stejný požadavek má i město, ale ze zkušenosti víme, že České dráhy se obecně přidávání zastávek brání, protože sledují co nejkratší dojezdové časy. Uvidíme, jak to bude průchozí tady,“ okomentoval Plašil.

Výraznou změnu má pak v podzámčí představovat obnovený autokemp. Ten byl na břehu Smědé do roku 2010, kdy ho zdevastovaly povodně. Jeho součástí by mělo být i menší koupaliště.

Ředitelka hradu a zámku Frýdlant Jana Pavlíková by však místo kempu viděla raději obnovenou zámeckou zahradu, která tam ještě do války byla.

„Celé podzámčí bývala kulturní krajina, která tu vznikala mnoho let. Obnovená zámecká zahrada by byla jistě velkým lákadlem. Měli jsme i plány na zřízení historického zahradnictví, ale dohoda s městem nebyla možná. Bylo by dobré, kdyby se alespoň zčásti zahrada Clam-Gallasů nějak připomněla,“ řekla Pavlíková.

Během čtyř měsíců mají architekti přijít s návrhy, jak podzámčí oživit. Radnice k tomu plánuje veřejnou debatu.