Frýdlant se bojí spekulantů, usiluje o zpustlý areál Slezanu

Kdysi v továrně potiskovali látky a pracovalo tam několik generací z celého Frýdlantska. Teď půjde roky opuštěný areál Slezanu do dražby. Proběhnout by měla v polovině července. Elektronické aukce se zúčastní i město Frýdlant. Vyvolávací cena je podle předběžných informací dražitele stanovena na tři a půl milionu korun.

„Slezan Holding se rozhodl jít touto cestou. Původně nabízeli areál za deset milionů, pak za šest, teď je to za tři a půl milionu. Když jsme jim nabídli, že to za tuto poslední částku koupíme, odmítli to a rozhodli se pro dražbu. Asi čekají, že takhle za Slezan dostanou víc,“ okomentoval starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Areál leží v záplavové zóně

Radnice se přitom o koupi areálu pokouší už několik let. Zastupitelstvo ale k tomu bylo dosud skeptické. Důvodů bylo několik. Areál leží v aktivní záplavové zóně, částečně je zamořen nebezpečnými látkami z průmyslové výroby a cena za něj je předražená.

„Po prohlídce areálu musím konstatovat, že i kdyby to bylo zadarmo, tak je to drahé. Obávám se, že na zbourání továrních hal nebude zamýšlených deset milionů stačit, odhaduji to tak na třicet milionů,“ argumentoval zastupitel Petr Beran.

Proti účasti města v dražbě protestoval na posledním zastupitelstvu i občan Antonín Dočekal. „Chcete kupovat zajíce v pytli. Přitom by mělo jít o největší investiční akci města za poslední roky. Kde jsou finanční analýzy, rozpočty? Kde je jistota, že náklady na sanaci nepřesáhnou možnosti města?“

„Musíme předejít tomu, aby to nějaký lump zavezl odpadem“

Většina zastupitelů ale nakonec účast města v dražbě posvětila. „Jsem rád, protože to je poslední velká rozvojová plocha ve Frýdlantě. Musíme předejít tomu, aby to koupil zase nějaký lump a zavezl to nějakým bordelem, jako se to stalo v Bulovce, Řasnici a podobně,“ dodal Ramzer s odkazem na problematické skládky v regionu.

Důvodů, proč by město mělo areál koupit, je ale podle místostarosty Jiřího Stodůlky víc.

„Za dva roky nám skončí výjimka na provoz sběrného dvora. Jinou alternativu než areál Slezanu podle územního plánu nemáme. Kromě toho bychom tam chtěli komunitní kompostárnu a prostor pro uložení a třídění zeminy z výkopů. Během následujících šesti let máme naplánovány opravy silnic, kde nás jen skládkovné výkopků přijde na patnáct milionů korun. Takhle bychom je mohli ušetřit,“ zdůvodnil Stodůlka.

V areálu by mohl být lesopark

Vzhledem k rozloze areálu, který má přes deset hektarů, by zbyl i velký prostor pro zřízení lesoparku a volnočasového areálu. Původně chtěl Frýdlant získat areál Slezanu pro výstavbu průmyslové zóny. Záměr ale nevyšel kvůli novým hranicím aktivní záplavové zóny, obavy byly i z ekologické zátěže území.

„Nakonec se prokázalo, že menší část areálu je kontaminovaná ropnými látkami, rtutí a podobně, ale v mnohem menší míře, než jsme čekali. Rozhodně to nijak nebrání tomu, aby se to území dál rozvíjelo,“ zmínil Ramzer.

Jak dražba dopadne, si netroufá nikdo odhadnout. Majitel Slezan nabízí už několik let, jediným vážným zájemcem ale bylo vždy město Frýdlant. Na internetu teď sice visí inzerát na prodej areálu za pět a půl milionu korun, nikdo ale na něj dosud nereagoval. „Dali jsme si finanční limit, který v dražbě nepřekročíme, uvidíme, jestli budeme jediní účastníci,“ dodal Stodůlka.