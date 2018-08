Tůně, rybníčky, napajedla. Frýdlantsko se pustí do boje se suchem

Situací na Frýdlantsku se aktuálně zabývá speciální skupina tvořená například zástupci mikroregionu, vodohospodářů nebo lesníků. Jejich úkolem je vypracování studie, která má zjistit, jak udržet vodu na tomto území.

První opatření by měla vzniknout na pozemcích kraje. Byly by to modelové příklady, které by mohly inspirovat města a obce.

„Momentálně se zpracovává studie a mapuje území a vymýšlí, jak by se voda dala zachytávat. Pak se to překlopí do nějakého projektu. Mohlo by jít o formu různých tůní, rybníčků, přirozených napajedel, případně většího vodního díla. Předpokládám, že bychom mohli začít nejpozději v příštím roce,“ informoval krajský radní Jiří Löffelmann. Kraj podle něj vlastní na Frýdlantsku přibližně 250 hektarů půdy.

„Nachází se na území Frýdlantu, Raspenavy či Krásného Lesa,“ upřesnil mluvčí kraje Filip Trdla.

Pomoci můžou protipovodňová opatření

Předseda Mikroregionu Frýdlantsko a zároveň starosta Heřmanic Vladimír Stříbrný dodává, že by bylo ideální spojit protipovodňová opatření s těmi proti extrémnímu suchu.

„Na celém území Frýdlantska se po povodni před osmi lety projektovala a budovala různá protipovodňová opatření. Přemýšlíme teď nad tím, zda by opatření proti velké vodě mohla sloužit i k jiným vodohospodářským účelům. Aby to zkrátka bylo proti záplavám i proti suchu,“ vysvětlil Stříbrný.

V Heřmanicích již například získali peníze na obnovu rybníka. „Projektujeme také dvě retenční nádrže na Heřmanickém potoce, a to v části obce zvané Kristiánov,“ upozornil starosta. Doplnil také, že momentálně je Heřmanický potok na suchu.

V září by navíc obce na Frýdlantsku měly vědět, jak dopadl rozsáhlý projekt České geologické služby, který má odpovědět na otázky, zda prohloubený polský důl Turów sebere podzemní vodu českým obcím, nebo zda je zbytečné se bát, jak tvrdí polská strana.

Vodohospodáři nestačí dodávat pitnou vodu

Liberecký kraj nechal loni kvůli Turówu zpracovat analýzu možností podpory hydrologických funkcí krajiny v povodí Václavického potoka.

„Toto území jsme vybrali jako první, protože právě tady dochází k dlouhodobému poklesu hladiny podzemní vody vlivem nedalekého dolu Turów. Cílem analýzy bylo mimo jiné prověřit možnosti likvidace dnes již nevyužívaných a nepotřebných meliorací. V současné době probíhá rozpracování vybraných opatření do projektové přípravy,“ doplnil Jiří Löffelmann.

Podle Petra Olyšara, ředitele Frýdlantské vodárenské společnosti, horké počasí zvýšilo spotřebu pitné vody a vodohospodáři ji nestačí dodávat. Největší problémy jsou podle něj ve Frýdlantu.

„V sedmdesátých letech, kdy se tam většina vodovodů stavěla, neměl u domu ve městě nikdo bazén, dnes jsou jich tam stovky a vodojemy kapacitně nestačí,“ řekl před časem Olyšar.

Problém by se měl vyřešit tím, že se navýší kapacita úpravny vody v Bílém Potoce. „Na tuto akci již kraj přispěl třiceti miliony korun,“ doplnila náměstkyně hejtmana Jitka Volfová.