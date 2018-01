Funkcionalistická vila hledá inspiraci v Německu, může v ní být muzeum

Kantorovu vilu minulý rok odkoupilo město za 8,1 milionu. V Jablonci nedávno poprvé svolali pracovní skupinu, jejímž úkolem je vymyslet projekt na obnovu památkově chráněného díla architekta Heinricha Kulky.

„Zatím to byl spíše takový brainstorming. První, co se musí vymyslet, je zadání pro studii, která se bude zabývat rekonstrukcí vily. Rozhodli jsme se také, že se pojedeme podívat do Schminkeho vily v Löbau. Ta je vydařeným příkladem podobné rekonstrukce a začlenění do života města,“ popsal primátor Jablonce Petr Beitl.

Ve vile může být muzeum funkcionalismu

V pracovní skupině je mimo něj například znalec moderní architektury a Kulkova díla Jan Sapák či jablonecký historik a galerista Jan Strnad.

Rekonstrukce vily má podle velmi hrubých odhadů spolknout asi deset milionů korun. Na obnově domu chce město spolupracovat s Kulkovou nadací z Nového Zélandu.

Primátor Beitl již dříve řekl, že by si zde dokázal představit například muzeum funkcionalismu. V Jablonci totiž stojí i vzácná Háskova vila či Schmelovského vila. Obě jsou také ve znamení funkcionalismu.

„Jde o unikátní stavbu, která by se například mohla stát muzeem zaměřeným na ostatní funkcionalistické vily v Jablonci,“ uvedl loni Beitl. Jablonecký lékař Alfréd Kantor si nechal zpracovat projekt své rodinné vily od architekta Kulky, který byl žákem a dlouholetého spolupracovníka světoznámého architekta Adolfa Loose. Vila vyrostla ve městě v roce 1934.