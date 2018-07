Ve varně vyrobili až 880 kilogramů amfetaminu. Soud potrestal sedm lidí

Laboratoř na výrobu drog byla léta v suterénu obchodního centra v Jablonci v Poštovní ulici, který devětapadesátiletý Rákosník spoluvlastnil. Muž získal status spolupracujícího obviněného a k trestné činnosti se přiznal.

Amfetamin syntetizoval podle své výpovědi od roku 2004, naplno se tomu začal věnovat někdy po roce 2008. Policisté varnu odhalili v roce 2016, podle znalců v ní mohlo být vyrobeno 650 až 880 kilogramů drogy.

Obžaloba se týkala let 2013 až 2016, kdy skupina vyrobila a prodala podle zjištění policie nejméně 263 kilogramů amfetaminu v hodnotě 75 milionů korun. Zhruba třetinu z tohoto množství se podařilo policistům v Česku a zahraničí zadržet.

Rákosník byl sice podle obžaloby hlavní postavou celé skupiny, jeho trest ale není nejvyšší. Soud zohlednil jeho spolupráci při vyšetřování. Hlavními odběrateli byli podle obžaloby osmapadesátiletý Luka Luburic a o šest let mladší Tibor Karnel.

První je původem z bývalé Jugoslávie, druhý z Maďarska a oba žijící hlavně ve Švédsku. Ani jeden z nich se k trestné činnosti nepřiznal.

Soud uložil Karnelovi 13 let vězení a Luburicovi 16 let. Další obžalovaní měli podle obžaloby role prostředníků, kurýrů či pomocníků při výrobě a distribuci. Pode soudu důkazy svědčily o víně u pěti z nich, uložil jim tresty od podmínek po šest let vězení. Bez trestu vyvázla Iveta Bartáková, jež Rákosníka při cestách doprovázela.