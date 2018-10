Starosta Hamru rozdával v den voleb peníze. Kupčil s hlasy, tvrdí kritici

Mnozí v tom spatřují nejen ovlivnění voleb, ale i korupční jednání, kdy si starosta kupoval hlasy voličů. Letos poprvé totiž měl ve volbách konkurenci v podobě dvou jiných stran.

Oficiálně starosta předával příspěvek na topnou sezonu, který obec každoročně vyplácí lidem starším 65 let.

„Pokaždé se tento příspěvek vyplácel v prosinci, dostávali ho lidi společně s PF na sklonku roku. Teď poprvé ho starosta osobně rozvážel v den voleb, kdy je zakázaná agitace v blízkosti volebních místností,“ informovala Romana Formánková, nově zvolená zastupitelka za Změnu pro Hamr.

Starostovu aktivitu potvrdilo MF DNES nezávisle na sobě několik lidí z Hamru na Jezeře. Redakce jejich totožnost zná, kvůli jejich obavě ze msty ji ale nezveřejní.

Příspěvek dostali jen někteří

„Nevěděla bych o tom, kdyby se s tím ti obdarovaní nepochlubili v hospodě. Smutné je, že všimné dostali jen vytipovaní lidé, třeba osmdesátiletá manželka bývalého starosty nedostala nic,“ řekla redakci mladá maminka z Hamru na Jezeře.

Další lidé zase potvrdili, že starosta nejen rozdával peníze, ale do volební místnosti autem svážel a osobně doprovázel některé staré voliče. Ty, co neprojevili dost ochoty jít k volbám, podle tvrzení některých místních ještě manipuloval.

„Doslova jim říkal, že pokud se znovu nestane starostou, tak ten příspěvek už příště nemusejí dostat,“ dosvědčil další z obyvatel Hamru na Jezeře, místní živnostník. Tuto skutečnost potvrdil na Facebooku dokonce i Tomáš Třešňák, kandidát za starostovu partaj.

„Ano, příspěvky rozdával a to, že by je příští rok nemuseli dostat, je taky pravda. Nikdo neví, co by se mohlo stát, kdyby byl starostou někdo jiný,“ doslova napsal.

Transparency International: Volby by se měly přezkoumat

Podle Transparency International (TI) je nutné chování starosty oznámit Úřadu pro dohled nad politickými stranami a napadnout volby v obci i u krajského soudu, který může jejich výsledky zneplatnit nebo starostovi odejmout mandát. To se dřív stalo třeba v Krupce a Bílině, kde se kupčení s hlasy prokázalo u soudu.

„Příspěvky v den voleb vytváří pro lidi lákavou motivaci, že člověk, co je rozdává, se o vás postará. Přitom jde o veřejné peníze. Jde o jasnou kampaň, která byla ve prospěch jedné strany. Volby v Hamru by se měly přezkoumat soudem,“ říká analytik TI Jakub Eibl.

Starosta Milan Dvořák dlouhodobě s MF DNES nekomunikuje, na zaslané dotazy neodpověděl, nezvedl telefon ani nereagoval na SMS. Člen jeho strany a znovuzvolený zastupitel Pavel Cihlář připustil, že starostovo jednání nebylo úplně v pořádku.

„Byla to jeho iniciativa, přiznávám, že na někoho mohla působit špatně. Starosta jde brzy na operaci se srdcem a chtěl to prostě stihnout. Jeho postavení to ale ovlivnit nemohlo, starostu nikdo jiný dělat nechce a pokud se podíváte na výsledky voleb, tak zjistíte, že by něco ovlivňovat vůbec nepotřeboval,“ komentoval zastupitel.